Convertidor MP4: Todas las opciones

Los formatos digitales de audio y video han llegado para quedarse, de eso no cabe ninguna duda, por más que los nostalgiosos intenten recuperar aunque más no sea una minúscula porción del pasado perdido,y como ellos no regresarán jamás.



Que los formatos físicos como los mencionados hayan desaparecido está relacionado con la aparición en el mercado de las computadoras y los reproductores digitales, y con ellos los formatos de audio y video digitales, mucho más flexibles, capaces y de mejor calidad de reproducción que cualquier videocasete, disco de video laser o disco de acetato que podamos ver o escuchar.







Además los formatos digitales de audio y video de la actualidad ofrecen una posibilidad que en los antiguos formatos era imposible de obtener: compatibilidad total entre todos los dispositivos de reproducción que poseamos. Esto significa que de una forma u otra, vamos a poder ver o escuchar una película o álbum en cualquiera de los aparatos que dispongamos, independientemente si se trata de un teléfono o tablet con Android, un iPad o iPhone, un reproductor MP4 o la computadora.



Esto es posible gracias a la magia de la conversión, un método que nos permite cambiar el formato de archivo de una canción o película para adaptarla a cualquier otro formato de reproducción y poder reproducirla en todo tipo de dispositivos sin problemas y con la máxima calidad posible.







¿Se acuerdan de cuando teníamos que enviar un videocasete en NTSC a un servicio especializado para que lo convirtieran en PAL para poder verlo, o pedirle a un amigo que nos pasara un disco de vinilo a casete?



Afortunadamente, estamos muy lejos de todo ello, sobre todo cuando hablamos de convertir películas para poder verlas en otros dispositivos. La facilidad que tenemos hoy en día para hacer esto es fantástica, y lo mejor de todo es que esta conversión de películas la podemos realizar nosotros mismos en nuestra propia computadora de forma gratuita y en pocos minutos.



Esta posibilidad es debida fundamentalmente a un formato de video que es capaz de mantener una calidad de visualización y audio excelentes, mientras mantiene un tamaño que le permite que almacenemos la película en cualquier tarjeta o pendrive. Este formato no es otro que el MP4.







Si estás interesado en convertir películas en AVI, DVD, BluRay, o aun VHS en MP4, en este post encontrarás los mejores programas convertidores de MP4 en el mercado, con los cuales podremos realizar la conversión y poder disfrutar de una buena película en todos nuestros reproductores.



Encontrar un convertidor MP4



SI bien existen centenares de convertidores MP4 gratuitos listos para descargar y usar, lo cierto es que no todos son de primera línea, ya que muchos de ellos no ofrecen una conversión a MP4 de calidad, incluyen algún tipo de marca de agua o no son capaces de tener un buen rendimiento.



Un buen programa convertidor de MP4 debe incluir, además de no marcar el video y tener un buen rendimiento, una forma sencilla y transparente para que el usuario pueda realizar la conversión a MP4 sin problemas y sin esfuerzo. Además, en lo posible, que sea gratuito.







Aunque parezca difícil de encontrar un convertidor MP4 que nos brinde todas estas características, lo cierto es que si es posible, como lo demostraremos a continuación mediante un listado con los mejores programas convertidores de MP4 para computadoras, para celulares y tablets y también online, para todos aquellos que no deseen depender de un programa para la conversión de un video al formato MP4.



Convertidor MP4: Programas



Free MP4 Video Converter de DVDVideoConverter

Precisamente una de los mejores programas convertidores de MP4 que existen, ya que además de facilitarnos todas las herramientas mencionadas más arriba, es sólido, rápido, es gratuito y además ofrece conversiones de cualquier video a MP4 de gran calidad, todo ello de forma muy sencilla, como para que cualquier usuario independientemente de sus conocimientos pueda utilizar la herramienta.







Además de la tarea específica de convertir videos a MP4, también permite convertir películas y series en otros formatos como AVI, MKV, PSP y muchos otros. Asimismo ofrece la posibilidad de convertir video para ser usado en iPhone, iPad, Blackberry, Android y otras plataformas.



Sin duda alguna, un convertidor de MP4 muy interesante repleto de características. Si lo deseas, puedes descargarlo en forma gratuita pulsando sobre este enlace.



Apowersoft Video Converter

Otro conversor de video de los más popular y conocido. Este programa convertidor de MP4 es una excelente alternativa cuando necesitamos convertir videos y películas a MP4, ya que además de ser estable y muy rápido, está disponible tanto para Windows como para Mac OS, lo que nos permite convertir videos a MP4 para iPhone e iPad de forma directa.







Además de la función específica de convertir videos a MP4 Apowersoft Video Converter permite la conversión de un video en otros formatos como MOV, AVI, WMV, MKV, SWF, ASF, FLV, VOB, RM, 3GP, WEBM, MPG, DV, M4A, M4R, MP3, WAV, FLAC, WMA, AC3, AAC, OGG y RA, entre otros. Asimismo, permite la conversión directa para dispositivos específicos como el iPhone, Galaxy S7, Nexus 6, LG G5 y otros.



Si quieres un buen programa convertidor de MP4, Apowersoft Video Converter puede serte muy útil. Para descargarla de manera gratuita, lo único que tienes que hacer es pulsar sobre este enlace, y presionar sobre el botón “Download Desktop Version”.



Freemake Video Converter: Este programa conversor de MP4 es una de las más efectivas y sencillas de usar que podemos encontrar, ya que brinda todo lo necesario para que convertir un video o película a MP4 para poderlo ver en varios dispositivos sea una tarea sencilla y gratificante.



Además de las herramientas propias de la conversión a MP4, con Freemake Video Converter podremos convertir videos entre más de 500 tipos de formatos diferentes, con lo cual será muy difícil que no podamos visualizar un video en cualquier de nuestros reproductores. Entre los formatos soportados se encuentran AVI, MKV, WMV, MP3, DVD, 3GP, SWF, FLV, HD, MOV, RM, QT, Divx, Xvid, TS, MTS, Fraps y muchos otros. Además permite la creación de videos para dispositivos específicos e incluye un pequeño editor de video.







Todo esto es ofrecido de manera gratuita, y si quieres probarlo, sólo tienes que pulsar sobre este enlace para comenzar a descargarlo.



HandBrake

Esta es una herramienta que hasta hace mucho tiempo era la preferida de muchos usuarios de Mac y Windows para la conversión de DVD, pero como el formato ya prácticamente no se utiliza, sus desarrolladores han tenido el buen tino de convertirla en un conversor de video multiformato, pero aun conservando todas las características que lo hicieron famoso.



Como mencionamos, este convertidor MP4 está disponible para Windows y Mac OS, lo que nos brinda también la posibilidad de poder convertir cualquier video a otros formatos de plataformas distintas, como Android, iPhone o iPad. También cuenta con la posibilidad de convertir videos a otros formatos específicos mediante plantillas, una característica muy apreciada por la mayoría de los usuarios.







HandBrake es gratuito y de código abierto, y si quieres darle una oportunidad, sólo tienes que descargarlo pulsando sobre este enlace.



AnyMP4 Studio Free MP4 Converter

Este convertidor de MP4 específico para Mac nos ofrece la posibilidad de convertir a MP4 cualquier video, lo que nos permitirá visualizarlos en dispositivos como el iPhone SE, 6s, 6s Plus, 6, 6 Plus, 5s, 5c, 5 y 4S, IPad Pro, Air 2, mini 3, 4, Air, mini 2, iPod y Apple TV.



Asimismo, podemos convertir videos de alta definición, 4K y otros formatos como MKV, FLV, AVI, WMV, F4V, WebM, WTV a MP4 sin problemas y con una calidad excelente.







Si lo deseas, puedes descargar este convertidor MP4 para Mac gratis pulsando sobre este enlace.



Convertidor MP4: Aplicaciones para móviles



A MP4 Video Converter

Sin dudas, una de las más simples aplicaciones para convertir video MP4 para Android que podemos encontrar. Sin embargo, esto no significa que A MP4 Video Converter sea una herramienta inadecuada como convertidor de MP4, todo lo contrario, ya que la aplicación ofrece lo necesario para hacer esa tarea, pero no abruma al usuario con características que en ese momento no necesita.







Si buscas algo simple que permita convertir videos a MP4, A MP4 Video Converter es una elección inteligente. Si lo deseas, puedes descargarla de manera gratuita pulsando sobre este enlace.



Convertidor de video aKingi

Ni bien ejecutamos este convertidor de MP4 para Android nos podremos dar cuenta que se trata de una herramienta sencilla de usar, ya que para convertir cualquier video en MP4 sólo tendremos que llevar a cabo dos pasos: Elegir el video y seleccionar el formato de salida entre los disponibles, incluyendo por supuesto el MP4.



Una de las mejores características de este conversor de video para Android es que nos permite seleccionar algunos parámetros de la conversión, lo cual lo convierte en la herramienta ideal tanto para usuarios avanzados como para aquellos con poca experiencia.







Además de convertir a formato MP4, la herramienta permite la conversión de video a formatos de video y audio como 3GP, AAC, AC3, AVI, FLAC, MP2, MP3, MP4, MPG, AVI, MOV, OGG, WAV, WEBM, WMA y WMV. Si lo deseas, puedes descargar este convertidor de MP4 para Android gratis pulsando sobre este enlace.



Video Converter MP4 Aencoder

Otro convertidor MP4 para Android sencillo, pero que ofrece una batería de herramientas de conversión muy interesantes que nos permitirá convertir películas a MP4 para verlas en Android sin ningún tipo de inconvenientes. Además permite la conversión a otros formatos.

Sin embargo la mejor característica de este conversor de video para Android es su sencillez, lo que permitirá que el usuario menos experimentado también pueda obtener el mejor beneficio de esta herramienta.







Si lo deseas, puedes descargar este convertidor MP4 para Android gratis pulsando sobre este enlace.



Video Converter for iPhone

En el caso de necesitar convertir un video a MP4 en un iPhone o iPad, la mejor alternativa disponible es Video Converter for iPhone.



Entre las características principales de Video Convert for iPhone podemos mencionar la posibilidad de transferir de manera sencilla cualquier archivo de vídeo almacenado en la Mac al dispositivo portátil mediante Wi-Fi o iTunes File Sharing, lo que no permitirá convertirlos a MP4 aun manteniendo una buena calidad de video.







SI quieres descargar Video Converter for iPhone, lo puedes hacer pulsando sobre este enlace.



Convertidor MP4 online



Como sabemos, los servicios online, también llamados servicios en la nube, son una manera más que interesante de llevar a cabo todo tipo de tareas, desde la conversión de archivos hasta el almacenamiento de datos. Precisamente en el ámbito de los conversores de video, Internet ofrece una buena cantidad de conversores de MP4 online, de los cuales hemos seleccionado los que a nuestro entender son los que mejores resultados brindan.



Convertio

Convertio es una de las herramientas para convertir MP4 más sencillas que existen, ya que lo único que tenemos que hacer es seleccionar el video que queremos convertir, seleccionar el formato de salida, en este caso MP4 y luego presionar sobre el botón “Convertir”.







Cabe destacar que el sistema nos permite almacenar el video convertido a MP4 en la PC, en Dropbox o en Google Drive. Además nos permite hacer conversiones de audio e imágenes.

Si lo deseas, puedes acceder a Convertio de forma gratuita y sin registro pulsando sobre este enlace.



Online-Convert

Otro clásico convertidor MP4 online gratuito que nos demuestra una vez más que se trata quizás de la mejor herramienta cuando de convertir formatos de archivo se trata. A pesar de ser un servicio realmente potente, Online-Convert es muy sencillo de usar, ya que lo único que tenemos que hacer para convertir un video en MP4 una vez que accedemos a su página principal es mover el cursor hasta el ítem “Conversor de video”, seleccionar “MP4” del menú desplegable ubicado debajo, pulsar sobre el botón “Ir” y luego en la pantalla siguiente seleccionar el video desde donde lo tenemos guardado.







Para finalizar, ajustamos algunos parámetros de la conversión si así lo deseamos, y luego presionamos sobre el botón “Convertir el archivo”.



Si lo deseas, puedes acceder a Online-Convert sin registro y gratis pulsando sobre este enlace.



ClipConverter

Otro convertidor MP4 online gratis bien sencillo que nos permitirá convertir una película o video en pocos minutos y prácticamente sin esfuerzo, ya que todo lo que tenemos que hacer es seleccionar el origen del archivo entre una dirección URL o nuestra PC, seleccionar el formato deseado en el menú desplegable, en este caso MP4, y luego pulsar sobre el botón “Start conversión”. Cabe destacar que ClipConverter también permite la conversión de imágenes y audio.







Si lo deseas, puedes acceder a este sencillo convertidor MP4 online sin necesidad de registrarte y completamente gratis pulsando sobre este enlace.





