Convertidor MP3: todas las opciones

Quienes ya tienen algunos años recordarán que en algún momentoel cual con el paso del tiempo fue reemplazado por el cassette, que a su vez fue reemplazado por el CD. Más allá de sus cualidades sonoras, todos los mencionados sustratos tenían algo en común,

En concreto, luego de varias pasadas el disco de acetato comenzaba a rayarse, haciendo muy molesta su reproducción. Con el cassette, otro importantísimo medio de escucha en tiempos pasados, pasaba algo similar, salvo que en lugar de rayarse, la película con las partículas magnéticas que estaba adherida a la cinta se desprendía, o en el mejor de los casos la caja que contenía dicha cinta se rompía, y los carretes corrían sin control por toda la estancia, dejando su estela marrón por doquier. Tampoco nos olvidemos de los problemas de las púas gastadas o los enganches de las cintas en los decks.







Con la aparición del CD, el problema de la vida útil no cambió demasiado, ya que incluso teníamos que tener más cuidado que con los discos o el cassette, ya que no se podía exponer demasiado al sol, una raya en la superficie arruinaba por completo el CD y muchos otros problemas que los amantes del vintage ahora no recuerdan.



Por todo ello, lo mejor que le podría haber pasado tanto a la industria de la música como a los artistas o al fanático que los escuchaba, es haberse encontrado con los formatos de audio digitales, ya que además de evitar tener que renovar cada cierto tiempo los álbumes de música, también permitió que los pudiéramos escuchar en todo tipo de dispositivos, independientemente de su tecnología.







El formato de audio MP3



En este sentido, uno de los formatos digitales de audio más extendidos es sin dudas el MP3, debido fundamentalmente a que puede contener, en poco espacio y con una buena calidad, un álbum de música entero, que de otro modo sería mucho más incómodo de usar y almacenar.



Desde su introducción al mercado, el MP3 ha crecido en popularidad, y no se ha quedado sólo en el ámbito de la música, ya que en la actualidad es el formato estándar, y por ello el más ampliamente utilizado, para grabar en audio todo tipo de documentos sonoros.



Sin embargo, no está solo en el mercado, ya que comparte el escenario con otros muchos formatos de audio de menor o mayor calidad como el FLAC, el WAV, WMA y demás, pero al contrario del MP3, no ofrecen la misma flexibilidad a la hora de reproducirlos en cualquier dispositivo. Es aquí donde entran en juego los llamados convertidores MP3, un tipo de software que nos permite convertir otros formatos de audio a MP3, con el objetivo de poder reproducirlos, por ejemplo en un celular, sin problemas de compatibilidad.







Como siempre sucede con lo relacionado a la informática, y en este caso más precisamente en el campo de las aplicaciones para convertir MP3, existe una oferta más que variada, tanto que hasta es posible que nos confunda, y seleccionemos un conversor MP3 que no es el adecuado para nosotros, sea debido a que no ofrece las herramientas necesarias para hacer un buen trabajo, o debido a que brinda tantas que hasta es confuso utilizarlas.







Es por ello que en este megapost sobre convertidores MP3, vamos a conocer el mejor software para convertir MP3, para lo cual incluiremos información más que interesante para tener en cuenta a la hora de encontrar un buen convertidor MP3 que haga bien su trabajo y con la calidad que esperamos.



Encontrar un convertidor MP3



Encontrar un convertidor MP3 no es una tarea sencilla, y si bien no se trata de materia de eruditos, lo cierto es que gracias a la gran oferta de aplicaciones para convertir MP3, esta búsqueda se vuelve por momentos confusa y agotadora, sobre todo si tenemos que descargar, instalar y probar todas ese software disponible.



La herramienta para convertir MP3 que seleccionemos para hacer la tarea debe ofrecer una serie de características muy puntuales, que abarquen las necesidades de usuarios noveles y hasta con un cierto nivel de experiencia. Los usuarios con necesidades profesionales usan otros tipos de aplicaciones, más complejas.







Debe ser lo suficientemente sencilla para que un usuario sin nada de experiencia pueda convertir una canción a MP3 sin tener que tomar ninguna decisión acerca de los parámetros de conversión, es decir pulsar sobre un botón y olvidarse. Pero también debe ofrecer un modo mediante el cual el usuario más experimentado pueda gestionar los parámetros de la conversión para adecuarla a sus necesidades.



También debe brindar la posibilidad de que el usuario pueda seleccionar el tipo de conversión de quiere, es decir si necesita convertir una canción para escucharla en un reproductor, en un celular Android, en un iPhone u otro dispositivo, lo que permitirá una compatibilidad perfecta.



Obviamente, también un convertidor MP3 debe ser gratuito. ¿Para qué pagar habiendo tanto excelente software gratis?



Como podemos ver, son muchos los ángulos a tener en cuenta para encontrar un convertidor MP3. Por ello, si queremos ahorrarnos el trabajo de la búsqueda, podemos centrarnos en los conversores MP3 que hemos seleccionado para este artículo, todos ellos de probada calidad y funcionalidad, que cumplen con los lineamientos mencionados, y que por supuesto son completamente gratuitos.







Además los hemos separado en los tres tipos de convertidores MP3 más importantes disponibles: Aplicaciones para instalar en la computadora, apps para el celular y finalmente servicios en línea, cada cual con sus propias ventajas y características.



Convertidor MP3: Programas



Free Audio Converter

Free Audio Converter es una aplicación para convertir MP3 de la firma DVDVideoSoft, que tienen una gran experiencia en este campo. Además de permitirnos convertir música a MP3 desde varios formatos, esta aplicación de conversión también nos ofrece la posibilidad de convertir canciones desde MP3 a otros formatos. Los formatos soportados por Free Audio Converter incluyen AAC, AC3, AIFF, APE, FLAC, M4A, M4B, MKA, MP3, OGG, RA, TTA, WAV y WMA, entre otros.







Algunas de las características de este conversor de MP3 son la posibilidad de utilizar perfiles de conversión, pudiendo hasta incluso crear uno nuevo específico para nuestras necesidades, conversión por lotes, es decir por grupos de canciones y mucho más.



Completamente gratuito, es uno de los conversores MP3 más sencillos de usar de toda la lista. Además es completamente seguro.



Si lo deseas, puedes descargar Free Audio Converter en forma gratuita pulsando sobre este enlace.



Freemake Audio Converter

Otro conversor de audio muy popular entre los usuarios, ya que ofrece una gran cantidad de herramientas para convertir un audio en MP3 pero a la vez manteniéndose simple de utilizar y veloz.



Entre los formatos de conversión que ofrece Freemake Audio Converter se encuentran, además de MP3 por supuesto, AAC, M4A, WMA, OGG, FLAC, WAV, AMR, AIFF, MP2, APE, DTS, M4R, AC3 y VOC, entre otros. Otra característica interesante de este conversor de MP3 es que permite convertir música directamente para dispositivos portátiles como el iPhone, iPad, Zune, Samsung Galaxy, Nokia Lumia, HTC Desire, SanDisk Sansa, Walkman, Huawei, Xiaomi y otros.







Si lo deseas, puedes descargar Freemake Audio Converter de forma gratuita pulsando sobre este enlace.



NCH Switch

Switch quizás sea una de las herramientas más complejas de usar de este listado, pero los usuarios con mayor experiencia en el tema de la conversión sabrán apreciar lo que este conversor MP3 tiene para darles. Los formatos soportados son WAV, MP3, WMA, M4A, OGG, AVI, MID, FLAC, MOV, AMR, AAC, AU, AIF, RAW, DVF, VOX, CDA, GSM, DSS, WMV y muchos otros.



Entre las mejores características de este convertidor MP3 podemos citar la posibilidad de convertir listas de reproducción, extraer audio de DVD y CD, gestionar etiquetas, conversión por lotes, normalización de volumen, ajuste de los parámetros de conversión, automatización por líneas de comando y muchas funciones más. Si estamos buscando algo simple, este conversor de audio no es para nosotros.







Si lo deseas, puedes descargar este software conversión de audio gratis pulsando sobre este enlace. Cabe destacar que quizás no estén disponibles todas las opciones, ya que el enlace publicado aquí dirige a la versión gratuita.



ShedWorx Music Converter

Esta sencilla herramienta para convertir canciones para Mac nos permitirá en forma rápida y fácil convertir todo tipo de audio a MP3 y viceversa, tras lo cual podremos utilizarlo en cualquiera de los dispositivos que forman parte del ecosistema de Apple.



Además es uno de los más sencillos de usar, ya que lo único que tenemos que hacer es arrastrar el archivo que queremos convertir a la venta principal de la aplicación, tras lo cual el sistema comienza a hacer su trabajo. Cabe destacar que con esta aplicación de conversión de audio para Mac también podremos crear ringtones para nuestro iPhone y editar la información de las canciones.







Entre los formatos soportados por Music Converter se encuentra, además del MP3, formatos como el FLAC, WAV, AAC, WMA, M4A, AIFF, M4R, FLV y muchos otros.

Si lo deseas, puedes descargar este conversor de canciones para Mac gratis pulsando sobre este enlace.



Convertidor MP3: Aplicaciones para móviles



TMN MP3 Converter

Este convertidor de MP3 para Android es una de las aplicaciones más sencillas de utilizar que existen, ya que lo único que tenemos que hacer para convertir una canción a MP3 es seleccionarla desde su ubicación y presionar sobre el botón “Convert”, tras lo cual nos preguntará la ubicación de destino, es decir donde queremos que almacene el archivo convertido y seleccionar la calidad. Una vez hecho esto, la app comenzará a convertir el archivo.







Si lo deseas puedes descargar este convertidor MP3 gratis pulsando sobre este enlace.



Keerby MP3 Converter

Otro convertidor de MP3 muy sencillo de usar, pero que en este caso, añade algunas características muy interesantes, sobre todo para aquellos usuarios un poco más experimentados. Esta app de conversión de audio para Android ofrece soporte para los formatos más populares, incluyendo WMA, AAC. FLAC y otros. También es capaz de trabajar con perfiles e incluye una utilidad para la nivelación del volumen.







Si lo deseas, puedes descargar este conversor de MP3 para Android gratis pulsando sobre este enlace.



Mp3 Converter 2017

Este convertidor de MP3 es uno de los más completos de esta lista, ya que ofrece una cantidad considerable de características como la posibilidad de cortar un MP3 en Android, crear un ringtone y convertir desde y hacia MP3 una variada gama de formatos de audio. Además de ser gratuito, cumple a la perfección con lo que promete.







SI lo deseas, puedes descargar este excelente conversor de audio para Android gratis pulsando sobre este enlace.



Convertir MP3 en iPhone e iPad

Una de las formas más seguras y rápidas de convertir audio en el ecosistema Apple, es sin dudas utilizando iTunes, ya que este software además de proveernos de las herramientas necesarias, también nos garantiza que el resultado obtenido sea de una excelente calidad.



Para convertir canciones con iTunes, lo único que tenemos que hacer es ejecutar iTunes, selecciona “iTunes > Preferencias”, pulsar sobre la pestaña “General” y a continuación, pulsamos sobre “Configuración de importación”. Luego de ello, seleccionamos el formato de salida, en este caso MP3 y pulsamos sobre “Ok”.







Para exportar las canciones, las seleccionamos y luego pulsamos sobre “Archivo >Conversión”. Para finalizar, pulsamos sobre “Crear versión MP3”.



Convertidor MP3 online



Media IO

Este fantástico conversor MP3 online es simple, sin duda una de sus mejores características, pero cumple a la perfección con la tarea, entregando un archivo convertido de muy buena calidad, en forma rápida y además sin mucho esfuerzo. Totalmente recomendable para todos aquellos usuarios que sólo quieren convertir un par de archivos sin problemas.







Si lo deseas, puedes acceder a este convertidor MP3 online gratis pulsando sobre este enlace.



Convert2MP3

Otro conversor de audio online muy simple de usar, pero con excelente calidad y que funciona muy rápido. En este caso, también nos permitirá convertir videos de YouTube, Dailymotion y Clipfish, entre otros a MP3. Sin dudas una excelente herramienta, muy capaz y flexible.







Si lo deseas, puedes acceder a este conversor MP3 en línea gratuito pulsando sobre este enlace.



