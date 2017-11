Descargar música gratis mp3 sin programas

Si bien en la actualidady que incluyen los más destacados programas comoy muchos otros, lo cierto es que la mayoría de los usuarios no desea utilizar este tipo de aplicaciones debido a que todas ellas, en menor o mayor medida,



Para quienes entienden en el tema de las descargas a través de las redes P2P y Torrent, y bajan gratis discografías completas, películas y programas, la configuración de estos descargadores de música es sencilla, ya que conocen como funcionan y saben a la perfección cuales son las opciones que deben modificar de acuerdo a cada caso.







Sin embargo para el usuario promedio, es decir aquel que sólo descarga una canción cada cierto tiempo, la cuestión no es tan sencilla, ya que debe buscar tutoriales en Internet para aprender a usar eMule, Ares y los otros, y si bien los puede encontrar fácilmente y excelentemente explicados, quizás la pérdida de tiempo que implica aprender a utilizar estos programas no se justifica por un par de canciones gratis descargadas por mes.



Descargar música gratis mp3 sin programas



En este contexto, el usuario promedio siempre puede recurrir a descargar música gratis mp3 sin programas, es decir sin aplicaciones especializadas como Ares o eMule, ya que puede obtener mucha música gratis mp3 descargándola directamente desde su navegador preferido.



¿Cómo se puede hacer esto? Gracias a los sitios que ofrecen este servicio como Amazon, Sound Cloud y muchos otros. SI quieres saber cómo descargar música gratis mp3 sin programas, te recomendamos que sigas leyendo hasta el final del post.







Descargar música online con Amazon Mp3



Entre los múltiples negocios que Amazon desarrolla, también se encuentra el de la distribución de música en formato físico y digital, de la cuales ofrece un enorme catálogo, el cual la mayoría de las veces contiene canciones y álbumes a un precio moderado.



Por otra parte, Amazon ofrece un amplio catálogo de música gratis mp3, el cual podemos descargar sin programas, tan sólo usando nuestro navegador.

Para descargar música online con Amazon Mp3, debemos seguir los pasos que se detallan a continuación.



Paso 1



En primer lugar, pulsamos sobre este enlace, lo que nos conducirá directamente a la página de descarga de MP3 gratis de Amazon.







Paso 2



A continuación, filtramos el género musical que nos interesa, lo que podemos hacer en el panel de la izquierda de la página.







Paso 3



Una vez que ya hemos seleccionado la canción mp3 gratis de Amazon que queremos bajar, pulsamos sobre el botón naranja “Free”. En este punto, si no tenemos una cuenta en Amazon, tendremos que seguir los pasos que nos indica el sistema para crearla, tras lo cual ya podremos descargar la música mp3 gratis desde Amazon.







Descargar música online con Sound Cloud



Sound Cloud es otro de los servicios que nos brindan la posibilidad de descargar música online gratis, pero con la excepción de estar más orientada en aquellos usuarios que buscan nueva música para escuchar.



En Sound Cloud no encontraremos los éxitos del momento, lo que hallaremos en este sitio es una forma sencilla y fácil de descargar música online de muy buena manufactura que no encuentra asidero en sitios como Spotify y demás, pero lo que no significa que no valga la pena darles una oportunidad.



Descargar música online con Sound Cloud es verdaderamente simple, como podemos ver a partir de este punto.



Paso 1



Lo primero que tenemos que hacer para descargar música online con Sound Cloud es acceder al servicio, lo que podemos hacer pulsando sobre este enlace.







Paso 2



Una vez en el sitio, en el caso de no tener una cuenta, deberemos registrarnos, para lo cual se nos presentará un formulario, el cual tendremos que llenar y aceptar. También simplemente podemos registrarnos a través de nuestra cuenta en Facebook o Google. Cabe destacar que tanto el registro como el uso de Sound Cloud son completamente gratuitos.







Paso 3



Una vez registrados, ya podemos comenzar a descargar mp3 gratis desde Sound Cloud, lo único que tenemos que hacer es buscar el género o artista que nos parece interesante y luego, con el botón derecho del ratón pulsar sobre la opción “Descarga” lo que inmediatamente bajará la pista a nuestra PC.







Descargar música online con Last.FM



Last.FM es otro de los gigantes del streaming de canciones, de la talla de Spotify o Google Music, y que cuenta en su catálogo con millones de canciones listas para ser escuchadas. Como los demás servicios de su tipo, por supuesto debemos pagar un abono mensual para disfrutar de su contenido. Sin embargo, allí también podemos encontrar una importante oferta de música mp3 para descargar gratis, toda música de muy buena calidad y de artistas reconocidos.







Si queremos descargar música online con Last.FM sin programas, a partir de este punto te enseñaremos cómo hacerlo de manera rápida y sencilla.



Paso 1



Lo primero que tenemos que hacer es acceder al sitio de Last.FM, lo que podemos hacer pulsando sobre este enlace.



Paso 2



Una vez en la interfaz de Last.FM, nos desplazamos hasta abajo, en donde encontraremos el enlace “Descargas gratuitas de música”. Cabe destacar que para descargar música online con Last.FM no hace falta registrarse.







Paso 4



Cuando hayamos accedido a la página en la que podemos descargar música mp3 gratis, lo único que resta es pulsar sobre el icono con forma de flecha apuntando hacia abajo para descargar loa canción mp3 a nuestra computadora, lo que inmediatamente comenzará a bajar la canción que hemos seleccionado.







Descargar música online con MP3.com



MP3.com es sin dudas una de las páginas más interesantes desde las cuales descargar música a nuestra computadora de forma gratuita y legal. En ella encontraremos varias decenas de canciones en formato mp3 ordenadas de forma tal para que el servicio sea lo más sencillo de usar posible.



Sin embargo, la mayoría de las canciones que se muestran en MP3.com están alojadas en otros sitios o hay que pagar por ellas, salvo las canciones mp3 que se encuentran en el apartado “Free Music”.







Si quieres saber cómo descargar música online con MP3.com, a partir de este punto te mostraremos lo que hay que hacer.



Paso 1



Lo primero que tenemos que hacer es acceder al sitio de MP3.com, lo que podemos hacer pulsando sobre este enlace.



Paso 2



Una vez en el sitio, pulsamos sobre el apartado “Free Music”, ubicado en la parte superior de la interfaz de la página.







Paso 3



Cuando la página se muestre, podremos encontrarnos con una variedad de canciones mp3 gratis para descargar. En este punto sólo es necesario pulsar sobre el icono naranja de la flecha apuntando hacia abajo.







Paso 4



Luego de ello, MP3.com comenzará a descargar el mp3 gratis a nuestra computadora. Cabe destacar que para descargar música online con MP3.com no hace falta registrarse en el servicio.



