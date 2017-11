Bajar música mp3 gratis y rápido

No cabe ninguna duda que la mejor forma dey de la forma en que mejor nos plazca, es tener nuestra propia colección de álbumes. Esto funciona así desde hace décadas y sigue haciéndolo en la actualidad, a pesar de que hoy en día laque existen es enorme.

Pero lo cierto, y bien lo saben todos aquellos usuarios que no se contentan con las sugerencias y las canciones de moda, es que para un oído un poco más exigente de lo habitual lo ofrecido en Spotify, Google Music y demás no es la gran cosa, y además de ello, todas estos servicios tienen algo en común, la imposibilidad de usarlos cuando no estamos conectados a la red, salvo que paguemos por ello, lo que no significa que la música que escuchemos allí sea de nuestra propiedad.







Además, pagar estos servicios tampoco nos garantiza que podamos escuchar nuestra música preferida en todo momento y lugar, ya que para poder hacerlo necesitaremos un dispositivo en el cual podamos instalar la app que se necesita, sea Spotify, iTunes o Google Music, como por ejemplo un celular o tablet, el cual no siempre es la mejor plataforma para disfrutar de un buen sonido



Por ello, las descargas de música a través de Internet no han dejado en ningún momento de estar presentes en las preferencias de los usuarios, quienes encuentran en ellas la mejor forma de hacerse de colecciones de música mp3 gratis y rápido, y que además puede usar en cualquier lugar y en el dispositivo que se le ocurra.







Cómo bajar música mp3 gratis y rápido



Existen variadas formas de bajar música para escucharla cuándo y cómo queremos, algunas más eficientes que otras en términos de velocidad y rendimiento, pero también debemos tener en consideración la disponibilidad, es decir si existen suficientes fuentes para descargar esta música a nuestra PC o celular, sobre todo si queremos bajar música de artistas menos conocidos.



Si nuestros gustos pasan por artistas muy populares o de moda, los podemos encontrar en Spotify o cualquiera de esos servicios, pero si igualmente queremos tener la canción para escucharla en otros dispositivos o simplemente tenerla en todo momento, siempre podemos descargarla de sitios para descargar música mp3 gratis y rápido como las que se mencionan en este artículo.







Ahora, en el caso de que deseemos descargar discografías completas o álbumes de artistas puntuales, siempre tenemos la opción de utilizar alguna herramienta de descarga de música que trabaje en las redes P2P o que utilice el protocolo Bittorrent, lo que nos asegurará tanto disponibilidad como velocidad.



En este sentido los programas para descargar música mp3 gratis y rápido son muchos, sin embargo no todos ofrecen todos los requerimientos necesarios como para emprender la tarea de descargar música: Rapidez, sencillez de uso y estabilidad.







Tres de los programas para descargar música mp3 gratis y rápido que cumplen a la perfección con este criterio son Ares, eMule y uTorrent. Es por ello que en los siguientes párrafos vamos a conocerlos un poco más de cerca, y sobre todo aprender a descargar música mp3 gratis y rápido con ellos de la manera más efectiva.



Bajar música mp3 gratis y rápido con Ares



Ares es uno de los programas más populares y veteranos que podemos encontrar hoy en día para descargar todo tipo de contenidos, especialmente música. Ares Regular es una aplicación de descarga de música completamente gratuita con la cual vamos a poder descargar música mp3 gratis y rápido, además de la posibilidad de llevar a cabo otras actividades como establecer chats con otros miembros de la red, entre otras cosas. Otro punto a favor de Ares es que no incluye spyware, malware u otros tipos de amenazas.



Para poder descargar música mp3 gratis y rápido con Ares, debemos seguir las instrucciones que se detallan a continuación.



Paso 1



Descargamos Ares, desde

https://sourceforge.net/projects/aresgalaxy/files/latest/download?source=typ_redirect

Una vez descargado, lo instalamos en nuestra PC siguiendo las instrucciones del asistente de instalación. Cabe destacar que Ares es gratis.







Paso 2



Cuando lo ejecutamos la primera vez, Windows nos preguntará si queremos añadir a Ares a las exclusiones del firewall. Si deseamos que Ares funcione correctamente, pulsamos sobre el botón “Permitir el acceso”.







Paso 3



Una vez que hayamos realizado todos los pasos que mencionamos, Ares ya estará listo para comenzar a descargar música mp3 gratis y rápido.



Paso 4



Para descargar toda la música que queremos, lo único que tenemos que hacer es introducir el artista o el nombre de la canción en el cuadro de búsquedas y pulsar la tecla “Enter”.







Una vez que Ares terminó de buscar, pulsamos sobre lo que nos interesa con el botón derecho del ratón y seleccionamos descargar.



Bajar música mp3 gratis y rápido con Emule



eMule es otra de las más importantes y veteranas aplicaciones de descargas, y si lo configuramos correctamente, lo que podemos hacer siguiendo las instrucciones en este enlace, vamos a poder descargar música mp3 gratis y rápido con una facilidad increíble.



Al igual que Ares, eMule no incluye ningún tipo de virus, es decir que está completamente libre de amenazas, y además es gratuito y de código abierto. Para comenzar a descargar toneladas de música gratis, lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se detallan a continuación.



Paso 1



Lo primero que tenemos que hacer es descargar eMule desde su sitio oficial, lo que podemos hacer es ingresar aquí:

http://www.emule-project.net/home/perl/general.cgi?l=17



Paso 2



Cuando hayamos accedido al sitio, nos vamos al panel de la izquierda y pulsamos sobre el enlace “Descarga”. Allí seleccionaremos “Instalador v0.50a”, que incluye un interesante asistente de instalación, el cual también nos permitirá configurar eMule de forma básica, es decir para que podamos comenzar a descargar música mp3 gratis y rápido ni bien instalamos eMule.







Paso 3



Una vez que el instalador haya sido descargado, pulsamos sobre el ejecutable. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar el lenguaje. Luego aceptamos las cláusulas de la licencia. Para finalizar, seleccionamos los componentes que se instalarán en el sistema. Luego de esto, presionamos sobre el botón “Siguiente” hasta llegar al botón “Terminar”.



Paso 4



Pulsamos sobre el icono de eMule para ejecutarlo, y ni bien comienza a funcionar, Windows nos preguntará si queremos añadir a Emule a la lista de exclusiones del Firewall. Pulsamos sobre el botón “Permitir acceso”.







Paso 5



Luego de ello, pulsamos sobre “Herramientas”, ubicado en el menú. Allí pulsamos sobre “Asistente de configuración”. A partir de este punto, el asistente nos guiará por el proceso de configuración básica de eMule. En el caso de que seamos usuarios inexpertos en el uso y configuración de eMule, lo mejor es aceptar todos los valores tal cual los plantea el instalador.







Paso 4



Para comenzar a descargar música mp3 gratis y rápido, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el botón “Conectar” y luego en la pestaña de búsqueda, introducir el nombre del artista o el álbum que queremos descargar a nuestra PC. Para finalizar, hacemos doble clic sobre lo que nos interesa.







Bajar música mp3 gratis y rápido con uTorrent



No cabe ninguna duda que las descargas mediante el torrent son las más seguras y rápidas, sin embargo, este descargador de música se diferencia de los demás debido a su metodología de uso, un poco más complicada que las demás.



Esto es así debido a que descargar mediante torrents implica primero descargar un archivo especial que contiene los datos de la descarga, lo que debemos hacer desde un sitio llamado Tracker, y luego ejecutarlo para que la aplicación de torrent asociada comience a descargar.







También debemos estar atentos a ciertas condiciones como la cantidad de semillas y sanguijuelas asociadas a la descarga en particular, las que determinarán la velocidad con que el contenido se baje a nuestra PC. Sin embargo, el pequeño esfuerzo de más ofrece ventajas relacionadas con la disponibilidad y la velocidad de descarga.



Con respecto a las aplicaciones para descargar música mediante el torrent, existen muchas, pero la mejor de todas ellas seguro es uTorrent, ya que es pequeño, no consume muchos recursos del sistema y además es seguro y gratuito. Si deseas saber cómo descargar música mp3 gratis y rápido con uTorrent, lo único que tenemos que hacer es seguir las instrucciones que se detallan a continuación.



Paso 1



Lo primero que tenemos que hacer para comenzar a descargar música mp3 gratis y rápido con uTorrent es descargarlo desde aquí:

http://www.utorrent.com/intl/es/



Paso 2



Una vez que el instalador se descargue, lo ejecutamos. Aceptamos los términos de las licencias pulsado el botón “Aceptar”.







Luego, debemos ser cuidadosos, ya que el instalador intentará instalar software de terceros que nada tiene que ver con uTorrent. Afortunadamente, lo único que tenemos que hacer para no instalarlo es pulsar sobre el botón “Ignorar”.







Paso 3



Luego de ello, agregamos las excepciones necesarias al Firewall de Windows y seleccionamos si queremos que uTorrent se inicie con Windows.



Paso 4



Cuando la instalación finalizó, procederemos a la configuración de uTorrent, la cual afortunadamente es un proceso sencillo y totalmente automático. Para llevarlo a cabo, nos desplazamos hasta el ítem “Opciones” y luego hasta “Guía configuración”.







En este punto se presentará una nueva ventana en la que encontraremos dos botones: “Ejecutar pruebas” y “Guardar y cerrar”. El primer botón ejecuta las pruebas necesarias para configurar uTorrent para descargar música mp3 gratis y rápido, mientras que el segundo botón almacena dichos ajustes.







Paso 5



Lo único que resta ahora es obtener un archivo “.torrent” con la música deseada y pulsar sobre el mismo para que comience a descargarse el contenido mediante uTorrent.





