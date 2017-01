Cómo eliminar un contacto de WhatsApp paso a paso?

Comentarios (0)

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp es una de las más populares de su tipo en la actualidad , y es por ello que miles de usuarios en el mundo la utilizan, y seguramente nosotros la usamos frecuentemente como



Lo cierto es que a lo largo del uso de WhatsApp podemos llegar a recolectar decenas y cientos de contactos, porque incluso la aplicación dispone de una extraordinaria funcionalidad para conversaciones en grupo, pero también es cierto que en ocasiones con muchos de los contactos que tenemos en WhatsApp quizás ya no nos comunicamos, o tal vez nunca hemos hablado.







Pues esta es una muy buena ocasión para hacer una limpieza de la aplicación y eliminar un contacto de WhatsApp que no nos interesa tener. Si ese no es el caso, quizás deseemos eliminar un contacto de WhatsApp porque nos hemos disgustado con una persona en concreto, y ya no queremos tenerla de contacto en la aplicación.



En definitiva los motivos por los cuales podemos llegar a necesitar eliminar un contacto de WhatsApp pueden ser múltiples, pero más allá de ello el procedimiento para hacerlo es muy sencillo, y precisamente aquí te contamos paso a paso cómo eliminar un contacto de WhatsApp.



Instrucciones paso a paso para eliminar un contacto de WhatsApp



Antes de comenzar con el procedimiento para eliminar un contacto de WhatsApp, debemos tener en cuenta que todos los contactos que tenemos listados en la aplicación son tomados de la agenda de contactos de nuestro smartphone.



Por tal motivo, cuando deseamos eliminar uno de estos contactos, no sólo debemos eliminarlo de WhastApp, sino que también deberemos bórralo de la agenda de nuestro teléfono móvil.







Se recomienda antes de eliminar un contacto, en principio borrar por completo el chat que hayamos mantenido con este, para que de esta manera no aparezca ya nunca más en nuestra lista. Esto podemos hacerlo desde la pestaña de “Chats” de la aplicación, y luego mantenemos presionado el chat en cuestión hasta que quede seleccionado, luego de lo cual pulsamos en el icono de papelera, que aparecerá en la parte superior de la pantalla.



Ahora sí, veamos los pasos para ello, que son los siguientes. Cabe destacar que el procedimiento es el mismo para teléfonos con sistemas operativos Android e iPhone.



Paso 1

Abrimos la aplicación WhatsApp y nos dirigimos a la pestaña “Contactos”. Allí buscamos el contacto que deseamos eliminar.



Paso 2

Una vez que hallamos el contacto que queremos eliminar, pulsamos sobre él.



Paso 3

Cuando se despliega la pantalla de chat con ese contacto, pulsamos sobre el nombre del contacto, que se encuentra en la parte superior de la pantalla.







Paso 4

Se desplegará la pantalla de información sobre este contacto, y allí pulsamos sobre el menú, es decir los tres puntos que se encuentran en el ángulo superior derecho, y seleccionamos el ítem “Ver en la lista de contactos”.







Paso 5

A continuación se desplegará la pantalla del contacto y desde allí podemos eliminarlo, tanto de WhatsApp como de nuestra agenda, pulsando en el botón de menú, y luego en el ítem “Eliminar”.







Paso 6

Por último deberemos actualizar nuestra lista de contactos en WhatsApp, para lo cual en la pantalla principal de WhatsApp, volvemos a la pestaña “Contactos”, pulsamos el botón de menú, y luego pulsamos en el ítem “Actualizar”.



Si esta página te gustó, puedes compartirla ...

Seguramente esto te interesa

Nos interesa tu comentario.

Ingresa el texto que ves en la imagen de abajo. Comentarios de los usuarios

No hay comentarios aún, puedes dejarnos el tuyo.



Una seleccion de los mejores programas para bajar musica gratis. Descargas gratis de todos.Cada dia que pasa aparecen nuevas y mas sofisticadas amenazas que impiden que podamos disfrutar por completo de nuestra navegacion por Internet phishing, robos de identidad, Tabnabbing y muchas otras estan agazapadas esperando a que demos un paso en falso. En este articulo conoceremos algunos consejos para mantenernos a salvo.Las pantallas touchscreen frecuentemente presentan suciedad y manchas de grasa, la limpieza tiene que hacerse con mayor frecuencia y muchas veces esa limpieza no es la correcta para este tipo de material. Es por eso que en este articulo te mostramos cuales son las mejores y mas seguras formas de mantener tus pantallas tactiles impecables y cuidadas siempre.Cuando se piensa en reducir costos, las tecnologias actualmente disponibles pueden ayudar a ahorrar en telecomunicaciones, y la tecnologia VoIP (Voz sobre IP) es una buena opcion para ello. Conoce como VoIP puede significar un importante ahorro para tu empresa u hogar.Las netbooks invadieron la esfera de la informatica nomade y han seducido en pocos meses a muchos usuarios.