Comprimir videos para WhatsApp

Comentarios (0)

Sin lugar a dudas,y esto no se debe a una mera casualidad, sino al hecho de las posibilidades que nos brinda en cuanto a comunicación.



Una de las principales características de WhatsApp, y que la hacen una aplicación realmente útil, es que a través de esta plataforma podemos compartir con nuestros contactos distintos tipos de archivos, como fotos, audios, enviar videos y demás.







Pues lo cierto es que al desear compartir en WhatsApp fotos, audios u otro tipo de archivos por lo general no tendremos inconvenientes, y se enviarán de forma rápida, ya que la mayoría de este tipo de archivos no suelen ser demasiado pesados. El problema surge cuando queremos enviar videos por WhatsApp, sobre todo cuando se trata de videos largos.



En este caso necesitaremos contar con alguna herramienta extra en nuestro dispositivo móvil para poder comprimir los videos y luego poder enviarlos por WhatsApp sin inconvenientes y de forma rápida y sencilla. Precisamente, aquí te contamos cómo hacerlo.



Videos para enviar por WhatsApp



Una de las consultas más frecuentes entre los usuarios de WhatsApp reside en si existe un tipo de videos para enviar por WhatsApp y otros que no pueden ser compartidos a través de la plataforma.







En principio, todos sabemos que enviar un video por WhatsApp es tan sencillo como abrir la aplicación y pulsar sobre el icono de foto que se encuentra en la casilla para escribir el mensaje, y una vez que se despliega la pantalla de la cámara debemos mantener pulsado el botón central para capturar un video, que luego podemos compartir con nuestros contactos pulsando en el icono enviar.



No obstante, quizás deseemos enviar un video por WhatsApp que tenemos almacenado en nuestro teléfono móvil, y puede suceder que el mismo no sea soportado por la aplicación, por lo que al intentar compartirlo nos informará que dicho video no se puede enviar.







Por ello es conveniente tener siempre a mano alguna aplicación que nos permita convertir el video que deseamos enviar por WhatsApp, y dentro de la gran cantidad de herramientas disponibles para ello, una de las más interesantes y sencilla de uso es Format Factory, que puedes descargar en internet para distintas plataformas.



Con esta herramienta podremos convertir archivos de video cuyo formato original sea FLV, VOB , SWF, MOV, AVI, MP4, 3GP o WMV, y también permite extraer archivos de video de DVDs, que luego podemos convertir para poder enviar por WhatsApp.



Cómo enviar videos largos por WhatsApp



Hemos visto que es posible convertir distintos formatos de video que no son soportados por WhatsApp para que sea posible el enviar dichos videos, pero lo cierto es que un inconvenientes frecuente que sueles experimentar los usuarios de la aplicación es la imposibilidad de enviar videos largos por WhatsApp.







Cuando deseamos enviar videos largos por WhatsApp, siempre debemos tener presente que al querer enviar un video por WhatsApp la aplicación sólo permite el envío de archivos cuyo tamaño no sea superior a 100 MB, por lo que en ocasiones deberemos recurrir a alguna otra herramienta que nos permita comprimir videos para WhatsApp, y así poder compartirlos sin problemas.



Lo cierto es que siempre que enviamos alguna foto o algún video a través de WhatsApp, de manera automática y sin que nos demos cuenta la aplicación realiza un procedimiento para recomprimir el archivo en cuestión, para de esta forma reducir su tamaño y permitir que la trasferencia de datos sea más veloz.







Incluso la aplicación dispone de una serie de herramientas básicas que nos permiten en muchos casos comprimir videos, para lo cual una vez que hayamos elegido el video que deseamos enviar por WhatsApp de la galería de nuestro teléfono, en la misma aplicación de WhatsApp encontraremos un sencillo editor con el cual podemos visualizar duración y el tamaño del video, y desde allí editarlo e incluso añadir un comentario. Esto es posible hacerlo a través de WhatsApp Plus, que veremos más abajo.



Sin embargo, en algunos casos veremos que cuando deseamos enviar videos largos por WhatsApp, es decir que su tamaño supera el máximo permitido por la aplicación, es posible que la compresión que realice WhatsApp no brinde buenos resultados, y que finalmente nuestros contactos terminen recibiendo un videos que no puede verse correctamente.







En este caso, lo ideal es disponer de una herramienta adecuada que nos permita comprimir videos para WhatsApp sin inconvenientes, y lo cierto es que en este aspecto existe una enorme variedad de aplicaciones desarrolladas para tales fines.



Comprimir videos para WhatsApp



Para poder enviar videos largos por WhatsApp sin problemas, debemos en principio comprimir esos videos para WhatsApp, con la ayuda de alguna herramienta extra. A continuación te contamos cuáles son las mejores opciones para ello.



WhatsApp Plus



De las disponibles en la actualidad, WhatsApp Plus es una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas por quienes usan WhatsApp, y en realidad se trata de una versión no oficial de WhatsApp que añade algunas interesantes funcionalidades, tales como las opciones de borrar el historial de emoticonos recientes, personalizar la interfaz, acceder a los archivos mandados directamente, entre otros. Además nos brinda la posibilidad de activar la sincronización de esta con la versión de escritorio WhatsApp Web.







Una de sus funcionalidades, que es la que nos interesa en este caso, es una función que nos permite modificar el tamaño máximo de los videos que queremos enviar por WhatsApp. Para ello, una vez instalada WhatsApp Plus, debemos dirigirnos al menú de opciones de la aplicación, y allí pulsar en el apartado “Ajustes”, donde debemos habilitar la función “Media sharing”.



Puedes descargar WhatsApp Plus desde este enlace.



Media Converter para Android



Para aquellos que no sean utilizar la versión no oficial de WhatsApp, siempre existen aplicaciones que pueden utilizarse para comprimir videos para enviar por WhatsApp, una de las mejores es Media Converter, cuya versión para dispositivos Android podemos encontrar en este enlace.







Esta herramienta nos permite en una serie de sencillo pasos, seleccionar el formato de compresión para el video, y en pocos minutos ya tendremos disponible el video para enviar por WhatsApp sin problemas.



Video Compressor para iOS



Para el caso de los teléfonos Apple con sistema operativo iOS, una de las mejores opciones es Video Compressor, que podemos descargar desde este enlace, y que básicamente posee las mismas funcionalidades que Media Converter para Android.







En líneas generales, con Video Compressor podemos comprimir de manera sencilla y rápida todo tipo de videos, para luego poder enviarlos por WhatsApp sin problemas. La herramienta nos brinda la posibilidad de elegir la calidad del video, es decir poder optar entre diversas resoluciones, como así también poder extraer solo un fragmento del mismo, y al mismo tiempo realizar algunas ediciones básicas, como modificar la velocidad del video.



Si esta página te gustó, puedes compartirla ...

Seguramente esto te interesa

Nos interesa tu comentario.

Ingresa el texto que ves en la imagen de abajo. Comentarios de los usuarios

No hay comentarios aún, puedes dejarnos el tuyo.



Una seleccion de los mejores programas para bajar musica gratis. Descargas gratis de todos.Cada dia que pasa aparecen nuevas y mas sofisticadas amenazas que impiden que podamos disfrutar por completo de nuestra navegacion por Internet phishing, robos de identidad, Tabnabbing y muchas otras estan agazapadas esperando a que demos un paso en falso. En este articulo conoceremos algunos consejos para mantenernos a salvo.Las pantallas touchscreen frecuentemente presentan suciedad y manchas de grasa, la limpieza tiene que hacerse con mayor frecuencia y muchas veces esa limpieza no es la correcta para este tipo de material. Es por eso que en este articulo te mostramos cuales son las mejores y mas seguras formas de mantener tus pantallas tactiles impecables y cuidadas siempre.Cuando se piensa en reducir costos, las tecnologias actualmente disponibles pueden ayudar a ahorrar en telecomunicaciones, y la tecnologia VoIP (Voz sobre IP) es una buena opcion para ello. Conoce como VoIP puede significar un importante ahorro para tu empresa u hogar.Las netbooks invadieron la esfera de la informatica nomade y han seducido en pocos meses a muchos usuarios.