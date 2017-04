Cómo quitar contraseña a un Excel

Una de las principales causas por las cuales necesitaríamoses cuando por ejemplo,y queremos usar algunos de los elementos que contienen como funciones y datos, para añadirlas a otro documento, peropara evitar que hagamos uso de ellas.

Si bien existen algunas herramientas que nos pueden ayudar a desbloquear o quitar la contraseña de un Excel, la mayoría de ellas son programas que usan la fuerza bruta mediante diccionarios de contraseñas, y son difíciles de entender y utilizar para el usuario promedio.







Es por ello que en este artículo aprenderemos cómo desbloquear un Excel mediante un pequeño y simple truco, que consiste en utilizar un código mediante el editor de Visual Basic incorporado en Microsoft Excel.



Olvide la contraseña de Excel



Olvidar la contraseña que hemos utilizado para resguardar el contenido de una planilla de Excel puede convertirse rápidamente en una pesadilla de la cual va a ser muy difícil despertar, ya que lo más probable es que los contenidos de dicho archivo sean muy necesarios para el trabajo o para los estudios.



Lo peor de todo es que lo más probable es que no tengamos ni el tiempo ni las ganas suficientes como para volver a hacer el trabajo, por lo cual necesitaremos sí o sí algún truco o programa para desbloquear una hoja de cálculo de Excel.







Es posible quitar la contraseña a un Excel?



Si bien como mencionamos olvidar una contraseña de Excel puede llegar a ser muy problemático, lo cierto es que cómo podremos comprobar más abajo, quitar la contraseña de un Excel no es una tarea demasiado difícil, sólo es necesario el código para destrabar el Excel, el cual básicamente es un código que debemos utilizar en el Editor de Visual Basic.



Pasos para quitar contraseñas a un Excel



Paso 1

Lo primero que tenemos que hacer es crear un archivo de Excel nuevo.



Paso 2

Luego de ello, presionamos la combinación de teclas “Alt + F11”, lo que nos permitirá ejecutar el editor de Visual Basic para Aplicaciones.







Paso 3

A continuación, nos desplazamos hasta el ítem “Opciones” en el menú del programa y pulsamos sobre el ítem “Insertar”. En el menú desplegable que se presenta, seleccionamos “Módulo”.



Paso 4

Si todo ha salido bien, podremos observar como en el panel de la izquierda de VBA, donde están ubicados los elementos del proyecto, una nueva carpeta, llamada “Módulos”, la cual contiene un elemento llamado “Módulo1”.







Paso 5

Pulsamos sobre la ventana de la derecha y pegamos el siguiente código, lo que podemos hacer mediante la combinación de teclas “Ctrl + V”.



Sub Descubrir_contraseña()

Dim a As Integer, b As Integer, c As Integer

Dim d As Integer, e As Integer, f As Integer

Dim a1 As Integer, a2 As Integer, a3 As Integer

Dim a4 As Integer, a5 As Integer, a6 As Integer

On Error Resume Next

For a = 65 To 66: For b = 65 To 66: For c = 65 To 66

For d = 65 To 66: For e = 65 To 66: For a1 = 65 To 66

For a2 = 65 To 66: For a3 = 65 To 66: For a4 = 65 To 66

For a5 = 65 To 66: For a6 = 65 To 66: For f = 32 To 126

Contraseña = Chr(a) & Chr(b) & Chr(c) & Chr(d) & Chr(e) & Chr(a1) _

& Chr(a2) & Chr(a3) & Chr(a4) & Chr(a5) & Chr(a6) & Chr(f)

ActiveSheet.Unprotect Contraseña

If ActiveSheet.ProtectContents = False Then

MsgBox "¡Enorabuena!" & vbCr & "La contraseña es:" & vbCr & Contraseña

Exit Sub

End If

Next: Next: Next: Next: Next: Next

Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub







Paso 6

Cuando hayamos pegado el código en la ventana, debemos pulsar sobre “Archivo”, en el menú, y luego sobre la opción “Exportar archivo”. Cabe destacar que el nombre que le asignemos al archivo recién creado dependerá de nuestras necesidades, sin embargo no sería una mala idea darle un nombre bien descriptivo, que se adapte al uso que vamos a hacer del mismo.







Paso 7

A partir de este punto, ya podremos comenzar a trabajar en quitar la contraseña del archivo Excel, para ello, la abrimos y presionamos nuevamente la combinación de teclas “Alt + F11” para ejecutar el Visual Basic para Aplicaciones.



Paso 8

El paso siguiente consiste en importar el módulo BAS que hemos creado en los pasos anteriores. Para ello, debemos importarlo, lo que podemos hacer pulsando sobre el ítem “Archivo” en el menú y luego pulsando sobre “Importar archivo”.







Paso 9

Buscamos la ubicación en donde almacenamos el módulo BAS y lo seleccionamos. Luego de ello, salimos de VBA y volvemos al archivo Excel del cual queremos quitar la contraseña.



Paso 10

Nos aseguramos que el archivo Excel se encuentre abierto y en primer plano y luego pulsamos la combinación de teclas “Alt+F8”. En el cuadro de macros que aparece, podremos ver en la lista “Descubrir_contraseña”, el cual es el módulo BAS que creamos anteriormente.



Paso 11

Para quitar una contraseña en un Excel, presionamos y pulsamos el botón "Ejecutar".



Paso 12

A partir de este punto, la macro comienza a trabajar para conseguir nuestra tan ansiada contraseña de Excel. Cabe destacar que el procedimiento puede demorar bastante en completarse, dependiendo de la complejidad de la contraseña que asigno el propietario original.







Paso 13

Una vez que el programa termine de hacer su tarea, nos presentará un cuadro de diálogo con la contraseña para desproteger el archivo Excel.



Cabe destacar que en este punto, que la contraseña que nos devuelve el sistema puede no ser la misma asignada por el autor original del archivo, sin embargo, a los efectos de eliminar la contraseña nos servirá a la perfección.





