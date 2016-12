Facetime: Qué es? Cómo usarlo?

Comentarios (0)

que necesita con una calidad y solidez que pocos pueden imitar.

Entre estas herramientas se encuentra Facetime, una aplicación de mensajería que incluye video, mansajes de texto, voz y más. En este artículo conoceremos algunos secretos de Facetime para aprender a utilizarlo y obtener el mejor provecho posible.







Qué es Facetime



Básicamente, FaceTime es una aplicación de telefonía desarrollada para dispositivos Apple como el iPhone, iPad, iPod touch y Mac, lanzado al mercado en 2010.



Esta impresionante aplicación, al igual que otras de su tipo en el mercado, puede operar tanto con redes WiFi como con redes celulares 3G y 4G, ofreciendo así una flexibilidad espectacular, lo que nos permite utilizarla prácticamente en cualquier escenario.







Entre las principales características de Facetime, resaltan la posibilidad de transmitir video que provenga tanto de la cámara frontal como de la trasera del iPhone, el iPod touch o el iPad, además de la cámara de las Mac.



Otras opciones más que interesantes es que con Facetime se pueden realizar llamadas con una resolución de 720p, es decir en alta resolución, con un excelente enfoque y calidad de imagen.







Asimismo, al venir Facetime integrado al sistema operativo, para comenzar a utilizarlo sólo se necesita ingresar la ID de Apple, tras lo cual podremos conectarnos directamente a través de la lista de contactos.







También es muy importante la capacidad que ofrece Facetime de que las llamadas recibidas suenen en todos los dispositivos equipados con Facetime simultáneamente. De esta manera, no nos perderemos nunca más esa llamada que tanto esperábamos.

Esto es posible gracias a que como mencionamos, para comenzar usar Facetime sólo es necesario ingresar el ID de Apple en el dispositivo.



Facetime gratis



Facetime es completamente gratuito, por lo menos para los usuarios con dispositivos que tengan instalado iOS 5 o superior, ya que viene pre-instalado y listo para ser usado.



En el caso de que nuestro dispositivo tenga instalado iOS 5 o superior, pero aun no podamos ejecutar Facetime, es posible que no sea compatible debido a no tenga una cámara frontal.







Para los Mac con la última versión del sistema operativo, Facetime viene pre-instalada, pero en el caso de computadoras Mac más antiguas, tendremos que descargarlo, lo que podemos hacer directamente pulsando sobre este enlace. Cabe destacar que para este tipo de Mac, descargar Facetime tiene un costo de u$s 0.99.



Cómo usar Facetime



Usar Facetime es realmente sencillo, siempre que tengamos conexión de datos o WiFi, podremos comunicarnos con nuestros contactos con el mejor calidad y fluidez posible. Para hacer una llamada de video Facetime, debemos seguir los pasos a continuación:



Paso 1

Ejecutamos Facetime.



Paso 2

Pulsamos sobre la barra de búsqueda ubicada en la parte superior central de la pantalla.







Paso 3

Escribimos el nombre del contacto con el que deseamos comunicarnos.



Paso 4

Pulsamos sobre el contacto.



Paso 5

Pulsamos sobre el icono de vídeo ubicado en el extremo derecho.



Facetime para iPhone



Para hacer una llamada FaceTime desde nuestro iPhone debemos seguir estos pasos:



Paso 1

Ejecutamos Facetime.



Paso 2

Buscamos el nombre del contacto.







Paso 3

Pulsamos sobre el contacto.



Paso 4

Pulsamos sobre el icono del teléfono ubicado en el extremos derecho de la pantalla.

En el caso que tengamos múltiples números de teléfono y correos electrónicos de este contacto, debemos seleccionar uno.



Cabe destacar que Facetime sólo se puede usar con dispositivos Apple, y que además provea de una cámara Facetime.





Si esta página te gustó, puedes compartirla ...

Seguramente esto te interesa

Nos interesa tu comentario.

Ingresa el texto que ves en la imagen de abajo. Comentarios de los usuarios

No hay comentarios aún, puedes dejarnos el tuyo.



Una seleccion de los mejores programas para bajar musica gratis. Descargas gratis de todos.Cada dia que pasa aparecen nuevas y mas sofisticadas amenazas que impiden que podamos disfrutar por completo de nuestra navegacion por Internet phishing, robos de identidad, Tabnabbing y muchas otras estan agazapadas esperando a que demos un paso en falso. En este articulo conoceremos algunos consejos para mantenernos a salvo.Las pantallas touchscreen frecuentemente presentan suciedad y manchas de grasa, la limpieza tiene que hacerse con mayor frecuencia y muchas veces esa limpieza no es la correcta para este tipo de material. Es por eso que en este articulo te mostramos cuales son las mejores y mas seguras formas de mantener tus pantallas tactiles impecables y cuidadas siempre.Cuando se piensa en reducir costos, las tecnologias actualmente disponibles pueden ayudar a ahorrar en telecomunicaciones, y la tecnologia VoIP (Voz sobre IP) es una buena opcion para ello. Conoce como VoIP puede significar un importante ahorro para tu empresa u hogar.Las netbooks invadieron la esfera de la informatica nomade y han seducido en pocos meses a muchos usuarios.