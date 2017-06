Diseño fácil: Cómo usar Canva

En los últimos años,a quienes debíamos acudir ante cualquier necesidad de impresión, por pequeña que esta fuera, para pasar a ser una tarea que podemos realizar cómodamente sentados en nuestra computadora,es decir que podemos llevar a cabo la idea de diseño que tenemos en mente sin recibir indicaciones de nadie.



Esto nos permite que la idea para el producto, la publicidad o esa papelería interna que necesitamos nos llegue, que la podamos plasmar y luego ir modificándola de acuerdo a cómo se desarrolla nuestra necesidad de un modo increíblemente sencillo y flexible, y además con el consiguiente ahorro de los honorarios del diseñador, y el tiempo que perdemos en tantas idas y vueltas al estudio del profesional.







Sin embargo, esto no significa que el diseñador gráfico ya no tenga trabajo, ya que ninguna aplicación, por más capaz que pueda ser un software de diseño gráfico, puede llegar a sustituir el conocimiento de un buen profesional educado por años para ello, sobre todo para grandes proyectos como revistas, catálogos y demás que no podrían ser realizados con éxito sin un diseñador gráfico detrás.



Con lo que acabamos de decir, está más que claro que las aplicaciones de diseño gráfico fáciles de usar como Canva, la cual analizaremos en este artículo, es decir con todos los procesos automatizados y con los parámetros justos para no fallar, no podrán sustituir jamás al talento de un buen diseñador gráfico, pero si nos permitirán encarar pequeños proyectos gráficos internos con suma facilidad.







Qué es y para qué sirve Canva



De las herramientas de diseño gráfico online que existen, podríamos arriesgarnos a decir que Canva es quizás la mejor que tenemos disponible, ya que ofrece todo lo necesario como para crear trípticos, posters, infografías, papelería interna, tarjetas de visita, covers de Facebook, y todo tipo de originales gráficos con un aspecto realmente muy profesional, pero con la posibilidad de hacerlo sin conocer de tipografías, resoluciones, tamaños, kerning, interlineado y demás menesteres del diseño, y con una facilidad pasmosa.



Como sabemos, las herramientas gráficos tradicionales como Photoshop, InDesign o Illustrator no son aplicaciones sencillas ni de usar ni de aprender. Es en este punto en donde Canva se caracteriza, brindando una excepcional facilidad de uso y flexibilidad al momento de realizar nuestras creaciones gráficas, ya que tenemos la oportunidad de manipular todos los elementos que componen el documento de manera fácil y sin preocuparnos por temas técnicos como sangrados o disposición de los pliegos, ya que todo esto será gestionado por Canvas precisamente para evitarnos esa problemática. Y lo mejor de todo es que la curva de aprendizaje de Canva es realmente corta.







Además de las plantillas prestablecidas que ofrece, y que son una ayuda más que necesaria si no tenemos demasiada idea de diseño gráfico, Canva también ofrece la posibilidad de añadirle a nuestro diseño imágenes que tengamos almacenadas en la computadora, cambiar la disposición de los elementos, añadir textos, cambiar colores, fondos y modificar el aspecto en general para que se adecúe a la perfección a lo que tenemos pensado para el documento que queremos crear.



Para ello, Canva nos ofrece una amplia biblioteca de fotografías, tipos de letra, ilustraciones, elementos web, paletas de colores, y muchos otros tipos de recursos de diseño para que los podamos incluir en nuestro diseño de manera gratuita, y si bien existen contenidos Premium por los cuales tendremos que pagar, lo cierto es que lo que brinda de manera gratuita es bastante, y siempre tenemos la posibilidad de descargar recursos gráficos gratuitos desde la multitud de páginas web que existen para ese propósito, como por ejemplo Freepik o Vectorportal.







Cómo funciona Canva



Básicamente, Canvas es una aplicación de diseño gráfico online totalmente gratuita, a la cual podemos acceder desde cualquier navegador independientemente del sistema operativo o el tipo de computadora que tengamos. Esto por supuesto ofrece para el usuario múltiples ventajas, como la posibilidad de poder empezar el trabajo en la oficina, con un tipo de computadora, y terminarlo en su casa, en una computadora distinta.



Sin duda alguna, la mejor característica de Canva es que para crear un diseño con calidad profesional, sólo tendremos que elegir lo que queremos incluir, arrastrarlo al área de trabajo y posicionarlo en la ubicación en la que queremos que quede.







Este criterio se utiliza para todos los elementos gráficos, incluyendo las tipografías, los fondos, las imágenes y demás, los cuales vamos a poder girar y redimensionar de acuerdo a nuestra propia necesidad. Lo mismo sucede con la tipografía, es decir el tipo de letra. Lo seleccionamos desde el panel de la izquierda, y una vez ubicado en el área de trabajo, podemos modificar el contenido del texto haciendo doble clic sobre el mismo, y girarlo después mediante los manejadores dispuestos para tal fin.



Si estamos dispuestos a conocer todo lo que Canva tiene para darnos, lo único que necesitamos para poder comenzar a usarlo es registrarnos en el servicio, lo que podemos hacer a través de una cuenta de correo electrónico, o mediante las credenciales de Facebook o Google, si así lo preferimos.







Una vez que hemos accedido al sitio, nos encontraremos, del lado izquierdo de la interfaz, con los elementos que nos permiten empezar a crear nuestros diseños, como podremos ver debajo de estas líneas.



Comenzar a usar Canva



A partir de este punto, encontraremos todas las instrucciones necesarias para comenzar a usar Canva y dominar todas las opciones que incluye, con el propósito de conocer en profundidad todas las ventajas que nos ofrece.



Paso 1

Lo primero que tenemos que hacer es acceder a esta aplicación de diseño gráfico online mediante el navegador que usamos habitualmente. Esto lo podemos hacer pulsando sobre este enlace.



Paso 2

Para acceder a todas las opciones de Canva, tendremos que registrarnos con cualquiera de las formas que nos permite la aplicación: Facebook, Google o nuestra cuenta de correo electrónico. Cabe destacar que el funcionamiento de Canva será el mismo independientemente del tipo de acceso que elijamos.







Paso 3

Una vez que nos hemos registrado, lo primero que se nos presentará es un pequeño tutorial acerca de cuál es la mejor forma de utilizar Canva, que resulta bastante esclarecedor. Cuando este minitutorial de Canva haya finalizado, lo cual sucederá cuando presionemos sobre el botón “Tutorial completado”, ya podremos ver en el panel de la izquierda los diferentes ítems que podemos incluir en nuestros diseños.







Paso 4

El primer aspecto que tendremos que modificar es el tamaño que queremos para nuestro diseño. Los tamaños predeterminados son “Redes sociales”, “Presentación”, “Póster”, “Post para Facebook”, “Imagen para blog”, “A4” y “Tarjeta”, Sin embargo, si tenemos necesidad de personalizar el tamaño y ninguno corresponde a nuestras necesidades, podemos pulsar sobre “Usar dimensiones personalizadas” para que podemos ajustar el ancho y alto que deseamos.







El segundo aspecto que tenemos que ajustar son los elementos que incluiremos en el diseño. Para ello, nos desplazaremos al mencionado menú a la izquierda de la interfaz. Allí podremos encontrar apartados como “Buscar”, el cual nos permitirá buscar imágenes e ilustraciones de acuerdo a lo que especifiquemos en el cuadro de diálogo. Si por ejemplo buscamos “ave” aparecerán todo tipo de imágenes e ilustraciones acerca de este animal.







En el apartado de abajo, “Layouts”, encontraremos plantillas predeterminadas con una disposición de los elementos gráficos particular, listas para utilizar y rellenar con nuestras propias imágenes y textos.



Luego encontraremos el apartado “Elementos”, que no es otra cosa que un vasto almacén de imágenes e ilustraciones prediseñadas y ajustables sin perder resolución. Estas las podemos arrastrar a diseño y modificar su tamaño y posición.



El siguiente ítem es “Texto”. Allí encontraremos una colección de tipos de letra que se pueden añadir a nuestro diseño. Obviamente el texto se podrá cambiar para adecuarlo a nuestro gráfico. Lo mejor de este ítem es que las tipografías están ejemplificadas mediante un diseño, lo que nos facilita la tarea de encontrar la fuente que combine a la perfección con la imagen que estamos elaborando. Para cambiar el texto por el que queremos, todo lo que tenemos que hacer es hacer doble clic sobre el mismo y escribir lo que deseamos.







A continuación, nos encontraremos con el ítem “Fondo”, mediante el cual podremos cambiar la textura o el color de relleno del fondo de la imagen. Nuevamente, lo único que tenemos que hacer es pulsar sobre el tipo de fondo deseado y automáticamente Canva lo añadirá al diseño. Cabe destacar que también podremos utilizar fondos de color sólido, algo en los que nos puede ayudar las varias paletas de colores que ofrece Canva.







El último ítem que encontraremos en el panel izquierdo de Canva es la opción para subir nuestras propias imágenes e ilustraciones, una opción muy interesante cuando tenemos que añadir logotipos o fotos. Para usar esta función, lo único que tenemos que hacer es presionar sobre el botón verde “Subir tus propias imágenes” y seleccionar las que queremos subir al sistema, sea para utilizarlas en el momento como para tener nuestro propio almacén.







Paso 5

Para terminar el diseño que acabamos de hacer y tenerlo disponible en la computadora para imprimirlo o mandarlo a imprimir, lo que resta es darle un nombre, y luego presionar sobre el botón “Descargar”, el cual al ser presionado, mostrará las opciones de formato de archivo disponible que pueden ser “PNG”, “PDF Standard” y “PDF para impresión”, el cual es el formato adecuado para enviar el trabajo a la imprenta.







Cabe destacar que el proceso de descarga, también podremos especificar que el trabajo se publique en las principales redes sociales.







Los tipos de diseño de Canva



Como pudimos comprobar a lo largo del artículo, Canva es quizás la mejor herramienta para diseñar online con la que podemos contar, ya que además de las cosas impresionantes que podemos hacer con la aplicación, su simplicidad de uso y flexibilidad al momento de plasmar una idea son realmente asombrosas



Con Canvas podremos crear prácticamente todo tipo de material gráfico, pasando por lo más simple como por ejemplo un volante o el diseño de un formulario interno para una empresa, podemos llegar hasta confeccionar una revista completa con un nivel de calidad muy profesional.







Sin embargo, Canva no se queda con estos pocos ejemplos, ya que con esta aplicación para diseño gráfico online podemos realmente encarar cualquier tipo de desarrollo gráfico, incluyendo publicaciones, cabeceras, portadas y publicidad para blogs personales y las redes sociales más importantes del momento como Instagram, YouTube Pinterest, Facebook, Google+ y Twitter.



También con Canva es posible crear presentaciones, documentos internos y material de marketing gráfico hasta un tamaño A4 como posters, anuncios, volantes, tarjetas personales, menús, invitaciones a eventos, collages y cartelería diversa. Asimismo con la herramienta podremos crear portadas de libros, infografías y muchos otros diseños con poco trabajo y completamente gratis.







Compartir los trabajos creados con Canva



Además de todas las ventajas que nos ofrece Canva para la creación de material gráfico el sistema también es una excelente plataforma desde la cual compartir nuestro trabajo con todos aquellos con quien deseamos hacerlo, con las ventajas que esto supone.



Para ello ofrece distintas herramientas, como por ejemplo la posibilidad de compartir el trabajo creado con Canvas por medio de un enlace o directamente en redes sociales como Facebook, Twitter y las demás, pero lo mejor de todo es que se puede decidir quienes podrán tener acceso total al trabajo para poder modificarlo en grupo, lo que la convierte también en una excelente herramienta para el trabajo colaborativo.





