Redes informáticas

Por estos días,y si bien puede ser relacionada a diferentes ámbitos relacionados a la informática, como es el caso de las redes sociales,



Gracias a las millones de computadoras diseminadas por todo el mundo hoy podemos entre otras cosas disfrutar de internet, porque lo cierto es que si las redes de computadoras no hubieran sido inventadas hoy no podríamos estar navegando por la gran red de redes.







Lo cierto es que cuando queremos comenzar a conocer en qué consisten las redes informáticas nos encontramos con que estas redes son extremadamente complejas, no obstante podemos tener una idea sobre qué son y cómo funcionan a través de una serie de conceptos básicos sobre las redes informáticas, ya que en definitiva se trata principalmente de la vinculación que existe entre las computadoras para que puedan comunicarse entre sí.



Aquí te contamos precisamente qué es una red informática y cómo funciona, y además te acercamos algo de información acerca de los tipos de redes informáticas que existen en la actualidad. ¡Vamos a echar un vistazo!



¿Qué es una red informática?



Para quienes desconocen el mundo de las redes informáticas, es importante saber en principio que una de las primeras redes de computadoras para utilizar en la conmutación de paquetes fue desarrollada a mediados de la década de los sesenta por la empresa ArpaNet, luego de lo cual se estableció que el primer mensaje enviado a través de esta plataforma tuvo lugar el 29 de octubre el 1969. Esta es conocida como la precursora de lo que hoy conocemos como Internet.







Ahora bien, vayamos a conocer un poco cómo es que funcionan las redes informáticas.

Como bien sabemos, con nuestra computadora podemos realizar las más diversas tareas, y a medida que le añadimos periféricos, incluyendo impresoras, escáneres, módems y demás, las funcionalidades de nuestra PC se amplían aún más.



Teniendo este concepto de comunicación entre una computadora y sus periféricos, podemos acercarnos un poco al concepto que encierran las redes informáticas, ya que en definitiva una red informática es un conjunto de PCs que se encuentran conectadas entre sí a través de diferentes elementos, es decir pueden estar conectadas por cables, fibras ópticas, enlaces inalámbricos u otros.



Cada una de estas computadoras por separado son conocidas como “nodos”, y su conexión con otros equipos hace que se forme una red informática, en la que todas las computadoras que la componen pueden comunicarse entre sí para realizar un intercambio de datos.







Entonces, básicamente una red informática no es otra cosa que un conjunto de computadoras, incluyendo también servidores, dispositivos de red, periféricos, y otros dispositivos conectados entre sí, que tienen la particularidad que al estar conectadas pueden intercambiar datos.



El mejor ejemplo de lo que es una red informática hoy en día es Internet, una plataforma que permite que millones de personas de todo el mundo puedan conectarse e intercambiar datos.



Objetivo de una red informática



Es importante destacar aquí que las redes informáticas deben respetar ciertas normas establecidas, y al mismo tiempo todos los dispositivos que componen una red deben también respectar ciertas reglas, las cuales son denominadas protocolos. Esto permite que las computadoras de una red informática puedan comunicarse entre sí de manera simultánea.







De esta forma podemos conectarnos por ejemplo sin inconvenientes a la red de redes, Internet, para lo cual nuestra computadora debe seguir una serie de protocolos, que nosotros no vemos, para poder tener acceso a Internet. Con ello podemos acceder a los millones de páginas web que existen, que en definitiva son archivos almacenados en otras máquinas, las cuales se denominan servidores, y los cuales se encuentran repartidos por toda la red.



Por supuesto que el acceder a archivos no implica que a través de internet podamos tener acceso a los archivos personales que otras personas almacenan en sus computadoras, ya que en esto funciona todo lo referente a las computadoras que actúan como servidores, como así también los protocolos de seguridad informática.



Por ello todo lo que se refiere a permisos y seguridad son elementos fundamentales para la creación de redes, ya que básicamente no podemos tener acceso a archivos y compartir recursos si no tenemos el permiso para hacerlo.







Entonces, cuando hablamos de computadoras personales, cuando estas se conectan a internet utilizan lo que se llama conexiones salientes, es decir que permite acceder a otras computadoras, que son los servidores, pero no ingresar a la PC personal de quien se encuentra conectado, ya que las conexiones entrantes están bloqueadas.



Sin embargo, en estos días hemos oído con frecuencia la palabra hackeo, que no es otra cosa que personas no autorizadas puedan evadir la seguridad y acceder a redes informáticas y a computadoras a las cuales no deberían tener acceso. Para evitarlo es sumamente importante utilizar un software que permita proteger nuestra computadora cada vez que nos conectamos a internet.



Ahora bien, ¿cómo es que funciona y cuál es el objetivo de una red informática?







Lo primero que debemos aclarar aquí es que para que existe una red informática es necesario que existan nodos que se encuentren conectados entre sí, ya sea de manera temporal o permanente. Uno de los métodos más utilizados para ello en la actualidad son las conexiones inalámbricas, utilizadas sobre todo en las redes hogareñas.



De esta forma, las computadoras o nodos pueden conectarse y comunicarse entre sí, a través de las redes informáticas, con el objetivo de realizar un intercambio de datos, que en definitiva esa es la meta principal de las redes informáticas actuales.



Lo cierto es que sin saberlo, cada vez que navegamos por internet, ingresamos en Facebook, o utilizamos una aplicación online para por ejemplo escuchar música, estamos haciendo que nuestra computadora se conecte a una de las mayores redes informáticas. Además, cuando esto lo hacemos con nuestro smartphone o tablet ocurre lo mismo, ya que en este caso el teléfono inteligente cumple el mismo rol que nuestra PC.







Componentes de una red informática



Como hemos visto, en las redes informáticas las computadoras que las componen pueden a partir de esta compartir dispositivos, funciones y características, entre los que se incluyen servidores, clientes, medios de transmisión, datos, impresoras, entre una gran variedad de recursos de hardware y software.



Para poder montar una red informática es necesario entonces disponer de una serie de componentes, y lo cierto es que cuanto más grande sea una red, mayor cantidad de elementos necesitará para que funcione de manera eficiente.



Por ejemplo, si necesitamos montar una red informática de internet hogareña, necesitaremos para cubrir todo el espectro la utilización de determinados elementos como lo son los repetidores y amplificadores de señal.



Ahora bien, veamos a grandes rasgos cuáles son los componentes imprescindibles que debe tener una red informática.







Servidores

Se trata de computadoras en las cuales se encuentran almacenados los archivos compartidos, programas y el sistema operativo de red. A través de los servidores, todos los usuarios que forman parte de la red pueden tener acceso a dichos recursos. Cabe destacar que existen diferentes tipos de servidores, los cuales además pueden llegar a tener una serie de funciones específicas, como por ejemplo los servidores de impresión.



Clientes

Estos son precisamente las computadoras que acceden a la red informática y hacen uso de los recursos que se comparten en la misma a través de los servidores. Como ejemplo podemos mencionar que cada uno de nosotros somos clientes cada vez que nos conectamos a internet.



Medios de transmisión

Conocidos también como canales, enlaces o líneas, los medios de transmisión son las instalaciones que son utilizadas para interconectar las computadoras dentro de una red informática, siendo los más comunes el alambre de par trenzado, el cable coaxial, y el cable de fibra óptica.



Datos compartidos

Como su nombre lo indica, los datos compartidos son aquellos datos que los servidores de archivos proporcionan a los clientes, incluyendo por ejemplo archivos de datos, programas de acceso a dispositivos como la impresora o al correo electrónico y demás.







Tarjeta de interfaz de red

Para poder conectarse a la red informática, cada una de las computadoras debe disponer de una tarjeta de interfaz de red, a través de la cual se envían y se reciben los datos, y al mismo tiempo se controla el flujo de datos entre la PC y la red.



Sistema operativo local

El sistema operativo local es el que permite que nuestras computadoras puedan acceder a los archivos que se encuentran en los servidores y realizar distintas tareas, como por ejemplo poder imprimir un documento a través de una impresora local compartida.



Sistema operativo de red

Se trata de un programa que se ejecuta en los servidores, y que permite que las computadoras puedan comunicarse con los servidores a través de la red informática.



Router

Este dispositivo hace posible la conexión entre internet y una red LAN. A través del router las computadoras pueden tener acceso a la red, como por ejemplo a internet. Existen en la actualidad dos tipos de router, el que utiliza cables y el inalámbrico.







Switch

Básicamente se trata de un dispositivo de telecomunicación que viene a ser como un concentrador, y de esta forma colaborar en la conexión entre las computadoras y los routers. En líneas generales, el switch conecta el origen con el destino de forma directa, lo que permite incrementar la velocidad de la red informática. De todas formas, cabe aclarar que no siempre es necesario utilizar un switch y un router al mismo tiempo, sobre todo si se trata de una red pequeña para el hogar o la oficina.



Otros elementos que pueden ser parte de una red informática son los llamados Hub, que son dispositivos que dividen una conexión de red entre múltiples computadoras, tal como si fuera un centro de distribución, y al mismo tiempo una red puede estar compuesta por periféricos compartidos, como es el caso de impresoras, escáneres y demás.







Tipos de redes informáticas



Al hablar de redes informáticas debemos tener en cuenta que existen diferentes tipos de redes informáticas, ya que no todas las redes de computadoras son iguales. Lo cierto es que existe una gran cantidad de clasificaciones de redes, por lo que a continuación te contamos cuáles son algunas de las más conocidas.



En principio, debemos señalar que las redes informáticas pueden diferenciarse de acuerdo al tamaño que posea la red, y en esta clasificación encontramos que las más importantes son las redes LAN, MAN y WAN.



La red LAN es la llamada red de área local, a la cual por lo general se conectan varias computadoras con un alcance limitado, el cual está acotado de acuerdo a lo largo de los cables o según la potencia de las antenas inalámbricas. Una red LAN es aquella que suele ser implementada dentro de los colegios o en el hogar cuando hay más de una computadora.







La red MAN es conocida como la red de área metropolitana, ya que la misma se caracteriza por estar conformada por un conjunto de redes LAN a la que se conectan las computadoras y esta a su vez tiene acceso a la red MAN. Un ejemplo de este tipo de red es la conexión a internet pública que se ofrece en distintos establecimientos o espacios al aire libre, como por ejemplo las conexiones WiFi abiertas.



La red WAN, que consiste en una red de área amplia, es aquella que interconecta computadoras en un entorno muy amplio, y son frecuentemente utilizadas por empresas para su uso privado, como así también por proveedores de Internet para brindarles conexión a internet a sus clientes.



Otros tipos de redes informáticas de acuerdo a su tamaño son WLAN, WMAN, PAN, SAN.

Otra diferenciación que podemos hacer en la clasificación de redes es de acuerdo al medio físico que utilicen para su conexión, entre las cuales podemos encontrar las siguientes:







Las redes cableadas, que son aquellas que utilizan cables para conectar las diferentes computadoras, es decir que por lo general se utilizan por ejemplo cables paralelos para conectar la PC al switch y cables cruzados para conectar las PCs entre ellas.



Las redes inalámbricas son aquellas que utilizan ondas electromagnéticas que se propagan entre una antena emisora y una receptora. Un ejemplo claro de ella es la red WiFi, para lo cual es necesario que exista una antena receptora y el software adecuado.



También podemos encontrar las llamadas redes hibridas, que son realmente muy frecuentes, y en las cuales existe un segmento conectado por cable y algunos nodos con acceso Wireless de conexión inalámbrica.







Las redes informáticas también pueden clasificarse de acuerdo a su topología, veamos:

Existe la red del tipo lineal, la cual se compone de un cable central con derivaciones, la red del tipo estrella, donde todas las computadoras están conectadas a un hub central pero no están conectadas entre sí, la red de tipo anillo en la que todas las PC se conectan a un dispositivo, y la del tipo malla, donde cada computadora se encuentra conectada al resto de los equipos a través de más de un cable.





