Borrar todo el historial de hoy

Si nos detuviéramos a pensarnos daríamos cuenta de la enorme dependencia que en la actualidad tenemos de este software. Sin embargo, el navegador web nos abre una puerta a un mundo de conocimientos sin tener que movernos de nuestra silla, con todas las ventajas que ello supone, y el precio que debemos pagar justifica por completo esta dependencia.

¿Cuál es el precio que debemos pagar para adentrarnos en el saber almacenado en Internet? Nuestra privacidad. Tanto la privacidad de los datos que se trafican cada vez que accedemos a una página web para editar un foto o buscar un documento cualquiera, que afortunadamente es sólo comercializada como datos anónimos, como la privacidad que en la que pueden llegar a inmiscuirse nuestros colegas y amigos. Este artículo trata básicamente de la violación a nuestra privacidad, privacidad que se ve amenazada cada vez que nuestros conocidos tienen acceso a nuestra PC por cualquier motivo, y lo peor de todo cuando no estamos cerca.







Cualquiera que posea una computadora, sea portátil o de escritorio, un celular o una tablet, sabe lo que es ponerse nervioso porque un amigo o colega utilice su dispositivo, aunque más no sea por unos segundos, ya que aunque no tengamos ningún secreto embarazoso que esconder, son nuestras cosas y no queremos que los demás se enteran de cómo vivimos o pensamos. Esto incluye las sesiones de correo electrónico que pudieran estar abiertas, los gestores de tareas, las páginas de las redes sociales y todo aquel software que de una u otra manera pueden llegar a dar pistas de nuestros movimientos.



En este sentido, una de las herramientas que tenemos disponibles para evitar este tipo de problemas, a la par de hacer todo lo posible para mantener segura nuestra información más importante, es borrar todo el historial de lo que hemos visto hoy en nuestro dispositivo, que aunque no parezca significativo, es una fuente de información de primera mano para cualquier persona “interesada” en obtener datos precisos acerca de nosotros, si así se lo propone.



Borrar todo el historial de hoy en Chrome



Paso 1

Lo primero que tenemos que hacer es obviamente, abrir Google Chrome.



Paso 2

Luego de ello, nos desplazamos hasta el menú, y pulsamos sobre el icono de los tres puntos verticales ubicado en el ángulo superior derecho.



Paso 3

A continuación, pulsamos sobre el ítem “Historial” y luego nuevamente sobre “Historial”.







Paso 4

En la ventana de Historial que aparece, tenemos disponible todo el historial de los sitios y servicios que hemos visitado ordenados por día.



Paso 5

Para seleccionar todo el contenido del día, y así borrar todo el historial de hoy, pulsamos sobre la primera casilla de verificación correspondiente a “Hoy” y manteniendo pulsada la tecla “Shift”, pulsamos sobre la última casilla.







Paso 6

Luego de ello, pulsamos sobre “Eliminar”



Paso 7

Recargamos la página para comprobar que el historial de hoy haya sido borrado.



Borrar todo el historial de hoy en Firefox



Borrar el historial de hoy de Firefox es un poco más sencillo que en Google Chrome, ya que tan sólo deberemos pulsar sobre un par de opciones.



Paso 1

Abrimos Firefox y pulsamos sobre el icono de las tres rayas horizontales ubicado en el extremo derecho superior de la barra de menú.







Paso 2

En el panel que se despliega, pulsamos sobre el icono de “Historial”, opción que nos permitirá gestionar todo lo relacionado con los sitios web y servicio que hemos visitado con el navegador.



Paso 3

A continuación, seleccionamos la opción “Limpiar el historial reciente”.







Paso 4

Esto inmediatamente desplegará una cuadro de diálogo en el cual podremos seleccionar el lapso de tiempo del historial que queremos eliminar. En este caso, seleccionamos “Hoy” del menú desplegable.







Paso 6

Para comprobar si se borró el historial de hoy, volvemos a realizar el procedimiento hasta el Paso 2.



Borrar todo el historial de hoy en Edge



Con el navegador predeterminado de Windows 10, Edge, las cosas son un poco menos sencillas, ya que no podremos borrar el historial de hoy directamente de una sola pulsación, sino que deberemos seleccionarlas de manera manual o eliminar el historial completo.



Paso 1

Abrimos Edge.

Paso 2

Para borrar el historial de hoy de Edge nos desplazamos hasta el llamado “Hub”, ubicado en el extremo superior derecho, junto a la barra de direcciones.



Paso 3

Allí nos encontraremos con diversas opciones, pero la que nos interesa la podremos encontrar pulsando sobre el icono del reloj.







Paso 4

Una vez que pulsamos sobre dicho icono, podremos ver todos los sitios y servicios web que hemos visitado a lo largo del tiempo con el navegador.



Paso 5

Para borrar el historial de hoy de Microsoft Edge, todo lo que tenemos que hacer es ir pasando por arriba de los elementos del historial y pulsar sobre la “X” que se sobreimprime cada vez que lo hacemos.







En el caso que no deseemos hacer esto por ser demasiado tedioso, siempre es mejor pulsar sobre el enlace “Borrar todo el historial”, que en definitiva es lo que estamos buscando día a día para evitar que puedan ser vistos por cualquiera con ganas de curiosear en nuestra PC.



Conclusión



Aunque la tarea de borrar el historial de navegación de nuestro navegador web favorito de forma diaria parezca muy pesada, lo cierto es que es una de las mejores maneras posibles de evitar que los fisgones de siempre se inmiscuyan en nuestros asuntos, además es una forma simple de que impedir que cualquiera sepa de nuestros movimientos o lo que hacemos cuando navegamos por Internet, no porque tengamos oscuros secretos que esconder, sino por simple privacidad.



