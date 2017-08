Los principales buscadores de Internet

No cabe ninguna duda de que hoy, tal como la computadora, el bolígrafo y el escritorio. Sin Internet, la mayor parte de las tareas que realizamos serían imposibles de hacer,

Sin embargo, no disponer de una conexión a Internet en la actualidad es bastante difícil, ya que si no es por medio de Wi-Fi, nos podemos conectar por cable, satélite o cualquiera de las tecnologías móviles como 3G o 4G, por lo cual siempre podremos estar comunicados y poder terminar con nuestra labor. Siempre y cuando contemos con las herramientas de software necesarias, como un buen navegador, lo único que tendremos que hacer es conectarnos a la red y acceder a un buscador de Internet.







Pocos saben que detrás de la red de redes existe un mundo increíblemente complejo de conexiones, estándares y protocolos, de los cuales el usuario sólo ve el extremo final, es decir la página a la que ha accedido a través del buscador de Internet, la pieza clave para que Internet sea tan fácil de usar como lo es hoy en día. Es por ello que elegir un buscador de Internet, o motor de búsqueda, como también se lo llama, no es una tarea sencilla, ya que debe reunir una serie de características para que cada uno de nosotros se sienta cómodo de usarlo, y que además ofrezca los resultados más acertados a nuestras necesidades.



En este post encontraremos interesante información acerca de los motores de búsqueda de Internet, además de un listado de los mejores buscadores de Internet de la actualidad.



¿Qué son los buscadores de Internet?



Básicamente, los buscadores de Internet son un sistema informático, es decir hardware y software, que nos permiten encontrar resultados a nuestra búsqueda en los millones de sitios web que conforman Internet.







Búsqueda se refiere a las palabras o frases que ingresamos en el cuadro principal de búsqueda del buscador. En el caso de haber ingresado la frase “razas de perros”, el buscador nos devolverá como resultado todas las páginas web del mundo que incluyan este conjunto de palabras. Cabe destacar que no hace falta que las búsquedas sean sólo en idioma español, ya que podemos hacerlo en inglés o en cualquier otro idioma, pero los resultados devueltos estarán en el idioma en el que ingresamos la búsqueda. En la actualidad, los buscadores de Internet más importantes son Google, Bing y Yahoo!, siendo este último el pionero en esta materia, ya que fue puesto en servicio en el año 1994.



Los buscadores de Internet se clasifican en cuatro tipos principales: los motores de búsqueda, los índices temáticos, los multibuscadores y metabuscadores y los buscadores verticales, cada uno de ellos con diferencias bien definidas en cuanto a los algoritmos de búsqueda y la forma que tienen de organizar la información que utilizan para ofrecer y presentar los resultados. Si te interesa conocer más en profundidad como se clasifican los buscadores de Internet, no dudes en seguir leyendo.







Tipos de buscadores de Internet



- Buscadores jerárquicos o Motores de búsqueda



El primero tipo de buscador es el llamado “Motor de búsqueda”, el cual utiliza una tecnología basada en la recopilación de datos y archivos. Para esto se valen de los llamados Robots, un software espacial denominado “Spider”, los que recorren en forma sistemática y constante la web accediendo a los servidores con el objetivo de crear un índice para crear las bases de datos en donde almacenar la información encontrada en dichos servidores, a la cual luego accederá el buscador para encontrar una equivalencia con los términos de búsqueda que ha ingresado el usuario.







Cabe destacar que la tarea llevada a cabo por los “Robots” es constante, es decir que pueden ingresar repetidas veces a un servidor, lo que garantiza que la información siempre esté actualizada, en concordancia con el trabajo llevado a cabo por quienes mantienen una web.



También los robots sirven para informar a los servidores del buscador si la página web o su contenido sigue existiendo, y actuar en consecuencia, es decir actualizando o eliminado.

Quizás el ejemplo más importante de este tipo de servidor sea Google.



- Buscadores por índice temático



El segundo tipo de buscador de Internet es el llamado “Buscador por índice” o “Por Indice temático”. En este tipo de buscador de Internet la información de las diversas páginas web se clasifica teniendo en cuenta categorías y subcategorías, los cuales conforman un directorio de categorías.



La principal ventaja de este tipo de buscador de Internet es que los resultados que se obtienen son más precisos, ya que los mismos se van filtrando de subcategoría a categoría, de acuerdo a la complejidad del texto de búsqueda ingresado por el usuario. Al contrario que los motores de búsqueda, en los buscadores por índice la información recolectada es categorizada por personal humano, no en forma automática, lo que en teoría significa poder encontrar resultados positivos de forma más sencilla. Ejemplos de buscadores por índice son WebCrawler y Excite.







- Multibuscadores y metabuscadores



El tercer tipo de buscadores de Internet lo conforman los multibuscadores y meta buscadores, los cuales no son buscadores por sí mismos, ya que no utilizan sus propios recursos, todos ellos utilizan los servicios de los demás buscadores como Bing, Google o Yahoo! para ofrecernos resultados.



En otras palabras, los multibuscadores o meta buscadores no poseen una base de datos propia, para ofrecerle los resultados a los usuarios se valen de otros buscadores. SI bien esto puede parecer en una primera instancia inútil, ya que podríamos buscar directamente en los buscadores por nuestra propia cuenta, lo cierto es que como ventaja podemos mencionar que las búsquedas pueden ser más completas, ya que al incluir resultados de varios buscadores, podríamos encontrar lo que estamos buscando de una forma mucho más rápida y directa. Ejemplos de este tipo de buscadores son MetaCrawler, Dogpile y DuckDuckGo.







- Buscadores verticales



El cuarto tipo son los Buscadores verticales. Básicamente, un buscador vertical es un buscador para un nicho concreto de información, es decir que en este tipo de sitios no vamos a encontrar otra información que no sea a la que específicamente se dedica, lo que nos permite acceder a información específica sobre un tema en particular de manera más directa y rápida. Los ejemplos de buscadores verticales más conocidos son IMDB, un buscador especializado en cine, Allmusic, especializado en música y Softonic, especializado en software. Sin embargo, no son los únicos buscadores verticales, ya que podemos encontrar específicos para ciencia, comunicaciones, arte, literatura y otros ámbitos.







Los mejores buscadores de Internet



- Google



El servicio de búsqueda que ofrece Google es en la actualidad el más utilizado en todo el mundo, no sólo por la inmensa capacidad para devolvernos resultados de webs, imágenes, videos y noticias precisos y rápidos, sino también por otras características complementarias como variados diccionarios, incluyendo sinónimos, la previsión meteorológicas, cotizaciones de diversas monedas, mapas, cartelera de cine, información de aeropuertos, resultados deportivos y mucho más.



Cabe destacar que para poder utilizar las búsquedas de Google no es necesario registrarse, pero se podrá obtener mejor beneficio si accedemos mediante una cuenta de Google.







Acceder a Google



- Yahoo



El más veterano de todos los buscadores de Internet es Yahoo, y también uno de los más usados en el mundo. Fundando en el año 1994 ofrece además de las búsquedas de imágenes, texto, video y demás, otros servicios complementarios como Yahoo! Respuestas, lo que lo convierte también en una herramienta muy interesante de búsqueda, al nivel de Google. Con respecto a la rivalidad entre los buscadores de Google y el de Yahoo! por ser el mejor, es una cuestión que solo los usuarios pueden contestar, de acuerdo a su propia experiencia y necesidad.



Del mismo modo que Google, Yahoo! se puede usar sin estar registrado, pero ofrece una mejor experiencia si lo utilizamos a través de una cuenta de Yahoo!



Acceder a Yahoo!







- Bing



Bing es la apuesta de Microsoft para acceder a uno de los negocios más lucrativos del mundo. La herramienta de la empresa de Redmond, si bien es un buscador muy completo y que ofrece una excelente cantidad de resultados en forma rápida, no ha terminado de ser aceptado por los usuarios, siendo una de las razones principales tal vez la costumbre, pero lo que es seguro es que relegan al buscador de Microsoft a un tercer puesto cuando están desesperados ya que no pueden encontrar lo que están buscando en Google o Yahoo!



Quizás esta situación cambie para Bing en algún momento, ya que como mencionamos es un buen buscador, que nos ofrece una búsqueda rápida de imágenes, videos, webs y demás. Como con los demás buscadores, Microsoft Bing puede ser usado sin estar registrado, pero obtendremos un mejor provecho de la herramienta si accedemos mediante una cuenta de Microsoft.



Acceder a Bing







- Lycos



Otro viejo sobreviviente de épocas pasadas. Este buscador de Internet, fundado en el año 1994, aunque no ha sufrido cambios ni ha evolucionado demasiado, sigue siendo utilizado por millones de personas alrededor del mundo, y si bien no ofrece otras herramientas como búsqueda de imágenes o video, por lo cual no sea del agrado de muchos usuarios, lo cierto es que los resultados se ofrecen de manera muy rápida, y son bastante acertados. Sin dudas un buscador de Internet para encontrar lo que estamos buscando sin distracciones.



Acceder a Lycos







- MetaCrawler



MetaCrawler es uno de los mejores ejemplos de meta buscadores, ya que las búsquedas, sea de imágenes, noticias, sitios web o de videos que hagamos a través de este buscador serán obtenidos consultando a otros buscadores como Yahoo! o Google.



Si bien esto puede parecer en un primer momento algo bastante insensato, ya que podríamos buscarlo directamente en esos buscadores, lo cierto es que si usamos MetaCrawler, los resultados para una búsqueda pueden ser un poco más completos, ya que se nutren de varias fuentes a la vez.



Acceder a MetaCrawler







Buscadores que respetan nuestra privacidad



Afortunadamente, muchos usuarios están tomándose muy en serio el tema de la privacidad de sus datos cuando navegan por Internet. Bien sabido es que los grandes buscadores recopilación abundante información de nuestros movimientos y hábitos en la red, con el propósito de venderlos a terceras compañías para elaborar estrategias de publicidad.



En el caso de que no querer que esto suceda, siempre podemos utilizar un buscador que no rastree nuestros pasos, como los que mencionamos a continuación.



- DuckDuckGo



DuckDuckGo es uno de los buscadores que más respetan la privacidad de sus usuarios, y es por ello que ha experimentado un crecimiento tan importante en los últimos años. Al igual que MetaCrawler, DuckDuckGo es un meta buscador, sin embargo, el usuario puede estar tranquilo cuando hace sus búsquedas de imágenes o sitios webs, ya que el sistema no registra ninguna consulta, debido a que trabaja mediante proxys, lo que por otra parte no permite obtener búsquedas de carácter más personalizadas. Cabe destacar que entre las características que ofrece este buscador de Internet se encuentra la posibilidad de comandarlo mediante nuestra voz.







Acceder a DuckDuckGo



- Ixquick



Si bien Ixquick es un buscador muy poco conocido, no cabe ninguna de que es uno de los buscadores de internet que más respetan la privacidad de sus usuarios, ya que no almacena ni registra ningún tipo de información acerca de los términos de búsqueda, sea de imágenes, videos o texto, ni de donde son solicitados estos datos. Como dato curioso, podemos mencionar que es el motor de búsqueda que utiliza el navegador Tor.







Otro modo de encarar la protección de los datos de los usuarios de este buscador de Internet es utilizando preferencias prefijadas por el usuario, las que son eliminadas tras pasar 3 meses sin que el usuario utilice el servicio. Una excelente alternativa si queremos cuidar lo que las grandes empresas saben de nosotros.



Acceder a Ixquick



