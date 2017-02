Descargar Sublime Text

Aunque parezca que, lo cierto es que la posibilidad deestá mucho más cercana a nosotros de lo que pensamos, gracias en parte al software desarrollado para esta actividad, cada vez menos complicado.

En este sentido, son muchos los esfuerzos para que los lenguajes de programación sean cada vez más intuitivos y se tenga que escribir menos código, lo mismo sucede con las herramientas para la edición, como es el caso de Sublime Text, un editor de código que debido a su facilidad de uso, es el indicado para todos los niveles, tanto principiantes como usuarios avanzados.







Qué es Sublime Text



Sublime Text es un editor de código, lo que significa que con esta herramienta podremos editar el código de un programa, el cual luego será compilado en un programa que podrá ser utilizado en la computadora de la misma manera que los programas comerciales que descargamos de Internet o compramos en las tiendas.



Sublime Text sin duda ofrece muchas características, sin embargo la más destacable es la sencillez de su interfaz, lo que nos permite hacer una edición sin distracciones, siendo de mucha ayuda en este punto el sistema de coloreado de la sintaxis, del cual cuenta con más de 20 esquemas disponibles, y la posibilidad de agrandar el espacio de trabajo hasta pantalla completa, además del modo “Oscuro” del fondo del editor.







También influye mucho en la facilidad de uso que Sublime Text ofrece muchas características que pueden ser personalizadas, para adaptar las funciones y el aspecto del software exactamente a nuestras necesidades específicas.



Otra de las ventajas más importantes de Sublime Text es que se trata de un editor de código multiplataforma, lo que significa que podremos utilizarlo para editar nuestros programas tanto en sistemas operativos Windows, Mac y Linux.







Ya de lleno en el aspecto técnico, Sublime Texto ofrece soporte para un buen número de lenguajes, incluyendo Perl, PHP, Python, R, Ruby, SQL, TCL, C, C++, C#, CSS, D, Erlang, HTML, Groovy, Haskell, HTML, Java, JavaScript, LaTeX, Lisp, Lua, Markdown, Matlab, OCaml, Textile y XML, entre otros.



Además ofrece soporte a Snippets y macros, automatización de tareas y función de autocompletado, entre otras características muy útiles al momento de escribir o editar código. Asimismo ofrece soporte de plugins, lo que nos permite extender las posibilidades del programa mediante complementos de terceros desarrolladores.







Descargar Sublime Text



Para descargar Sublime Text, todo lo que tenemos que hacer es acceder a esta página y seleccionar el tipo de instalador, de acuerdo al sistema operativo que tengamos instalado en la computadora. Cabe destacar que aquí también nos encontraremos con versiones portables de Sublime Text, es decir versiones del programa que no tenemos que instalar.







Sublime Text Windows



La descarga de Sublime Text para Windows está disponible en versiones de 32 y 64 bits, es por ello que tendremos que verificar cuál de estas versiones de Windows tienen instalado nuestro equipo.



Sublime Text Ubuntu



Si bien podemos instalar Sublime Text en Ubuntu de muchas maneras diferentes, lo cierto es que la manera más sencilla y rápida es descargarnos el paquete .Deb que ofrecen en la página, lo que nos evitará tener que lidiar con repositorios y demás engorros del mundo Linux.







Cabe destacar que ambas version es de Sublime Text, tanto la de Windows como la de Linux, ofrecen las mismas características. También es necesario destacar que no Sublime Text no es un programa gratuito, sin embargo podremos descargar una versión de prueba con el propósito de evaluarla.





