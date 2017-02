Crea tu propia app

Por más que en el mercado existan literalmente millones de aplicaciones, para todos los gustos, necesidades, sistemas operativos y dispositivos,ya que aunque se aproxime bastaste, no es capaz de brindarnos exactamente esa función puntual que necesitemos.



Esto empuja a los usuarios a tener que utilizar apaños y otros programas complementarios para lograr lo que quieren, pero siempre involucra uno o dos pasos más, con la consiguiente pérdida de tiempo y esfuerzo en algo que podía ser mucho más directo. ¿Por qué los desarrolladores no incluyeron una determinada función? Para este interrogante existen muchas respuestas, desde propósitos comerciales hasta simple ignorancia de las necesidades del usuario.







Si necesitamos que nuestra app incluya una determinada función, o que se comporte exactamente como nosotros queremos, es momento de tomar el toro por las astas y crear nuestra propia app, que aunque suene difícil de hacer, gracias a los avances en los lenguajes de programación no tendremos que escribir ni una sola línea de código.



¿Es posible crear tu propia app?



Cómo mencionamos más arriba, es totalmente posible crear nuestra propia app para que se ajuste a nuestro ritmo y modo de trabajo. Nada mejor que una aplicación realice su trabajo lo más directamente posible y de la manera en que el usuario quiere, evitando tener que pasar por montones de cuadros de diálogo para poder almacenar el resultado de nuestro trabajo, por citar un ejemplo.



Crear nuestra propia app nos permite una flexibilidad imposible de conseguir con programas comerciales, ya que los mismos están desarrolladores teniendo en cuenta un target de clientes muy amplio, con necesidades muy diferentes de las nuestras.







Si bien con el software comercial, aun con los gratuitos, podemos conseguir un alto nivel de personalización, lo cierto es que siempre ofrecerán opciones que la mayoría de las veces son innecesarias para nosotros, en el caso que deseemos usarlos para un propósito muy puntual.



Entonces, viendo que es posible crear nuestra propia app ¿Por qué no ponemos manos a la obra? Para alcanzar en este objetivo más rápido y de la manera más sencilla, hemos seleccionado las mejores herramientas para crear nuestra propia app, sea esta para Windows, Android o Apple.



Cómo crear tu propia app



Hasta este punto, hemos visto como crear nuestra propia app puede ser la solución a muchos de los problemas que tenemos con el software comercial, pero ¿Cuáles son las mejores herramientas para conseguirlo? A continuación las conoceremos.



Crear tu propia app para Windows



Crear una app para uno de los sistemas operativos más modernos del mundo pareciera ser una tarea bastante difícil, sin embargo no es así, ya que contamos con la ayuda de Windows App Studio, un servicio web de Microsoft que en tan sólo unos pocos pasos nos permitirá crear una app completamente funcional sin conocer absolutamente nada de código, por lo menos para crear una aplicación básica.







Si deseas crear una app para Windows, pulsa sobre este enlace.



Crear tu propia app para Android



En la actualidad, el sistema operativo para dispositivos móviles Android, es el más popular del mercado y también es bien conocido por la casi infinita colección de aplicaciones para esta plataforma. Lamentablemente sucede lo mismo que en Windows, a pesar de la gran cantidad de programas que existen listos para ser usados, es posible que en ninguno de ellos encontremos específicamente lo que estamos buscando.



Si necesitamos ese algo más que ninguna otra app es capaz de ofrecer, es momento de desarrolla nuestra propia app. En este punto, la mejor herramienta para conseguir esto es Android Studio, un software de desarrollo de la mano de los creadores de Android, lo cual es una garantía de buen funcionamiento.







Al igual que Windows App Studio, no necesitaremos saber código para hacer nuestra propia aplicación, por lo menos una básica.



Si lo deseas, puedes descargar Android Studio pulsando sobre este enlace.



Crear tu propia app para dispositivos Apple



Para el sistema operativo de la manzana las cosas se ponen un poco más difíciles, ya que para poder hacer una app para iPhone o iPad, es necesario tener un poco de conocimiento en el tema de la programación. Sin embargo para tener un poco de ayuda podemos contar con Swift, un lenguaje de programación gratuito y de código abierto muy simple que nos permite diseñar apps para iOS, Mac, Apple TV y Apple Watch, casi sin esfuerzo.







Si quieres explorar las posibilidades que te ofrece Swift para crear apps para iPhone e iPad, puedes hacerlo descargando la aplicación pulsando este enlace.



Crea tu propia app con la mejor herramienta



Seleccionar la mejor herramienta para crear nuestra propia app es fundamental para que todo el proceso sea además de productivo, divertido, para que no nos cree un sentimiento de frustración que nos impida seguir adelante.



Dependiendo del sistema operativo para el cual queremos crear una app, la herramienta que elegiremos para diseñar nuestra propia app debe adaptarse a nuestros conocimientos y capacidad de comprensión, de otro modo, no estaremos cómodos y el objetivo nunca estará terminado, ya que si no comprendemos el todo del proceso de creación mediante la herramienta elegida, aunque no sepamos nada de código, nunca llegaremos a buen puerto y es posible que abandonemos el proyecto por sentirnos frustrados.







Es por ello que en este artículo hemos seleccionado las mejores herramientas de creación de apps, pero que sin embargo son sencillas de usar y comprender.



Otras herramientas para crear tu propia app



Además de las herramientas para crear apps que hemos conocido en este artículo también existen herramientas online para crear apps, generalmente diseñadas para la creación de aplicaciones puntuales, es decir con un objetivo específico, por lo cual no tendremos que pensar en cómo acomodar el flujo de datos ni nada relativo a la estructura de la app.



Esto es muy cómodo para pequeños negocios e instituciones, hasta incluso para particulares, ya que lo único que tienen que hacer es seleccionar el propósito de la app que quieren crear para que el sistema comience a crear una app totalmente personalizada para el negocio o institución.







En este sentido, una de las mejores herramientas online para la creación de apps es Appypie, una herramienta gratuita bien sencilla de usar y con la cual obtendremos resultados a los pocos minutos de comenzada la tarea.



Ni buen comenzamos a usar Appypier, podremos ver una página en donde se encuentra un cuadro dividido en tres secciones, “Selección”, “Diseño” y “Construcción”. En el primer ítem podremos seleccionar la categoría de la app, lo que nos facilitará el tipo de diseño de la interfaz. En el segundo ítem nos encontraremos con la posibilidad de elegir el diseño gráfico de la app, las páginas que contendrá y una personalización más profunda.







En el tercer ítem, ya nos encontraremos con las opciones propias para construir la app. Sin duda una aplicación de las más cómodas y sencillas de usar. Cabe destacar que mediante Appypie podremos crear apps para Apple, Windows y Android.



Si lo deseas, puedes crear tu app con Appypie pulsando sobre este enlace.





