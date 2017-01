Paipal, paupal, playpal, pypal, paypay, paypa, paypak ??? No, es PayPal!

Con la era digital y la llegada de internet a cada rincón del mundo, los hábitos de la gente se han modificado enormemente,



Internet no sólo sirve para encontrar información, comunicarse con amigos y disfrutar de contenido digital de todo tipo, sino que también desde hace tiempo ya es un universo en el que es posible realizar transacciones económicas, y lo cierto es que existen servicios que podemos usar prácticamente de la misma manera como si fueran bancos financieros.







Esto ha sido posible gracias a la llegada del llamado digital cash o dinero digital, también conocido como moneda electrónica, que básicamente se refiere a cualquiera de los sistema que brindan cuentas de usuario, como si fueran cajas de ahorro o cuentas corrientes de bancos convencionales, donde los usuarios depositan su dinero digital, que pueden utilizar para hacer compras en internet.



Cabe destacar que si bien puede llegar a plantearse la confusión entre el uso de dinero digital y tarjetas de crédito cuando adquirimos productos en tiendas online, lo cierto es que el sistema es totalmente diferente, ya que al utilizar dinero digital la identidad del comprador no necesariamente tiene que ser revelada, debido a que la transacción se realiza a través de un número asignado llamado certificado digital, que proporciona la verificación de que el dinero digital es negociable.







En el caso del uso de las tarjetas de crédito para compras online, en la transacción el comprador debe proporcionar información básica relacionada con la cuenta de la tarjeta de crédito para que pueda ser procesado el pago que va a realizar con la misma.



Uno de los servicios más conocidos en la actualidad, donde los usuarios pueden tener su cuenta digital y realizar transacciones con dinero digital es sin dudas PayPal, uno de los primeros servicios de su tipo que ha logrado permanecer con éxito por más de dos décadas, y que actualmente es utilizado por millones de usuarios en todo el mundo para llevar a cabo transacciones económicas de forma digital.







No es paipal, paupal, playpal, pypal, paypay, paypa, paypak. Es PayPal



Desde hace años PayPal es conocido por millones de personas en todo el mundo, ya que es uno de los principales referentes en lo que se refiere a dinero digital, pero lo cierto es que existe aún una gran confusión acerca del verdadero nombre de la empresa.



A pesar de los años que lleva activo este servicio, todavía hay mucha gente que se pregunta si su nombre es Paipal, Paupal, Playpal, Pypal, Paypay, Paypa, Paypak. Por ello cabe aclarar que el nombre correcto del servicio es PayPal.







El término en inglés es en realidad la conjunción de dos palabras anglosajonas, por un lado “pay” que significa “pago”, y por otro lado “pal”, que traducido al español significa “camarada” o “amigo”, con lo cual podríamos decir que la marca PayPal se refiere a algo así como “pago amigo”.



¿Qué es PayPal?



Si bien para quienes no están habituados a utilizar dinero digital y realizar transacciones comerciales en línea, puede que tiendan a considerar a PayPal como un banco, lo cierto es que PayPal no es un banco, por lo cual no se rige por las mismas leyes que las entidades bancarias tradicionales.



En líneas generales, PayPal consiste en una plataforma online que utiliza herramientas de comercio electrónico, permitiendo que las personas y las empresas puedan procesar pagos y cobros de forma segura a través de Internet.







De esta manera, PayPal pone a disponibilidad de todos la posibilidad de obtener una cuenta, la cual puede ser gratuita o de pago, y a través de ella el usuario o la empresa titular de la cuenta puede realizar pagos en sitios web que admitan esta moneda electrónica, como así también recibir pagos en este tipo de dinero digital.



Una de las principales características de PayPal es que cuando el usuario ha creado su cuenta, la cual puede estar asociada a una tarjeta de crédito para realizar pagos a través de ella, al adquirir un producto en una tienda online sólo deberá proporcionar la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta de PayPal para poder procesar el pago, luego de lo cual la información de la transacción es enviada a PayPal, y luego de ello PayPal envía el pago al vendedor. De esta forma no queda expuesta nuestra información personal cliente.



En el caso de las cuentas de empresas, aquellas organizaciones comerciales que utilizan PayPal pueden acceder a mayor cantidad de opciones dentro del servicio, incluyendo por ejemplo la solicitud de dinero mediante el envío de una factura realizada a través del correo electrónico.



Cabe destacar que si bien una cuenta personal de usuario puede obtenerse sin costo alguno, lo cierto es que en la mayoría de los casos de transacciones económicas, por lo general deberemos abonar una pequeña comisión a PayPal por el envío o recepción del dinero.







¿Para qué sirve PayPal?



De acuerdo a lo que hemos explicado hasta aquí, PayPal sirve para poder realizar transacciones económicas digitales a través de internet. Básicamente, una cuenta personal de PayPal puede ser utilizada para diferentes tipos de transacciones comerciales, tales como comprar de forma segura en tiendas online, como así también para enviar o recibir dinero.



Además los usuarios pueden hacer uso de los fondos acumulados en una cuenta de PayPal de la forma tradicional, es decir transfiriendo este dinero digital depositado en la cuenta de PayPal a una cuenta bancaria, para lo cual es necesario utilizar una tarjeta de débito o crédito internacional, y en algunos países es posible también solicitarle a PayPal la entrega de un cheque.







Podemos decir entonces que PayPal funciona como si se tratase de una tarjeta de crédito universal de internet, ya que lo cierto es que en la actualidad casi todas las tiendas online de diversas partes del mundo aceptan pagos a través de esta plataforma, y lo mejor de todo es que su uso es realmente sencillo y seguro.



¿Me pueden estafar en PayPal?



Si bien PayPal se caracteriza por ser una empresa que está permanentemente preocupada por la seguridad de sus usuarios, lo cierto es que como sucede en todos estos tipos de servicios es posible que existan grietas en la plataforma o en el uso de la misma que pongan en riesgo la seguridad de los usuarios.



PayPal utiliza diversos métodos de protección, incluyendo sistemas de cifrado de datos, información que además se almacena en los servidores seguros de PayPal, y además tengamos en cuenta que al adquirir un producto o servicio en internet con PayPal no es necesario que le proporcionemos al vendedor la información confidencial de nuestra cuenta.







No obstante, las estafas a través de PayPal son cotidianas, por lo que se recomienda a los usuarios que utilizan PayPal el estar siempre alertas y actualizados en torno a los fraudes más conocidos. En este sentido, es importante tener presente que por lo general las estafas de este tipo se inician con la recepción de un correo electrónico que nos solicita que ingresemos o descarguemos un archivo adjunto, o bien que nos pide información personal haciéndose pasar por PayPal.



Es por ello que siempre debemos tener en cuenta que PayPal jamás nos enviará un correo electrónico para solicitarnos información por este medio, y siempre que ingresemos a la página de PayPal debemos asegurarnos que se trata del verdadero sitio, el cual se encuentra protegido de manera cifrada, y que podemos reconocer con el “HTTPS” ubicado delante de la URL del sitio.



