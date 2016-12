OK Google, OK Google, OK Google

Desde que se ha producido la casi masificación absoluta de dispositivos móviles y prácticamenteextras además de permitir la utilización del servicio de la operadora telefónica, siempre el gran desafío ha sido poder

En este sentido, la empresa Google, con su sistema operativo Android, se encuentra realmente a la vanguardia de los desarrollos, sobre todo en el campo del software, y es por ello que permanentemente lanzan nuevas aplicaciones, las cuales por lo general tienen el objetivo de hacerle la vida más fácil a los usuarios.







Tal es el caso de Google Now, que en pocos años en el mercado ha logrado brindarles a los usuarios de Android una experiencia diferente y única. Gracias a las palabras mágicas “OK Google”, la gente ya no necesita escribir en el smartphone para poder obtener un resultado puntual, sino que puede comunicarse con el equipo a través de su voz.



La facilidad de uso de Google Now y la excelente experiencia de usuario que brinda, son en realidad los principales motivos por los cuales ha tenido tanto éxito la herramienta, y lo cierto es que ya no nos resulta extraño oír en las calles que alguien dice “OK Google”, porque lo cierto es que se ha vuelto una parte integrante del uso cotidiano de los dispositivos Android.







Precisamente aquí repasamos algunos de los aspectos que hacen a la herramienta, te contamos para qué sirve y cómo usar OK Google, te brindamos el paso a paso para configurar OK Google y también te acercamos algunos comandos de voz estándar, para poder comenzar a usar OK Google sin mayores inconvenientes.



¿Qué es OK Google?



Cuando le decimos a nuestro smartphone Android “OK Google” el dispositivo reconoce esta frase como si fuera una orden que lo despierta de su letargo, e inmediatamente inicia la aplicación Google Now que nos brinda la posibilidad de realizar distintos tipos de tareas sin necesidad de tocar la pantalla del teléfono con nuestros dedos, simplemente hablándole.



En líneas generales, Google Now es un asistente personal inteligente que fue pensado para funcionar a través de la aplicación Google Search en dispositivos Android. Si bien podemos utilizar Google Now utilizando el método tradicional de pulsar con nuestros dedos sobre la pantalla del equipo, una de las principales características de esta herramienta es la posibilidad de acceder a prácticamente todo lo que deseamos a través de comandos de voz, para lo que debemos usar la frase “OK Google”.







Luego de decirle a nuestro smartphone o tablet Android “OK Google” seguido de cualquier pregunta, Google Now nos responderá a través de una interfaz intuitiva y sencilla de utilizar, donde también nos dará recomendaciones y también nos permitirá realizar distintos tipos de acciones con nuestra voz.



Cabe destacar que Google Now y OK Google se introducido en Android a partir del lanzamiento de la versión Jelly Bean 4.1 del sistema operativo, allá por 2012, a partir de lo cual todos los dispositivos Android son compatibles con esta herramienta. Sin embargo, en algunos modelos de equipos puede que la funcionalidad no se encuentre activa por defecto, debido a lo cual el usuario deberá activar y configurar OK Google a su gusto y necesidades.



¿Para qué sirve OK Google?



La inclusión de Google Now y OK Google en los dispositivos Android a partir de 2012 ha sido sin dudas el intento que ha tenido la empresa Google para lograr que los equipos móviles con Android pudieran lograr ser más inteligentes, y de esta forma darle al usuario una experiencia mucho más sencilla y directa.







Si nos preguntamos para qué sirve OK Google, la respuesta es muy sencilla, ya que básicamente es la extraordinaria funcionalidad que nos permite comunicarnos con nuestro smartphone o tablet a través de nuestra voz, y de esta forma poder realizar consultas, acceder a opciones incluidas en el dispositivo, ejecutar aplicaciones, en definitiva, poder hacer lo que siempre hacemos con el teléfono sin necesidad de tocar su pantalla.



Google Now y OK Google nos proporciona una serie de tarjetas que de manera automática nos muestra en la pantalla del equipo la información, y desde la propia barra tradicional de búsqueda se incluye la búsqueda por voz integrada, con lo cual a través de comandos de voz podemos hacer que Google nos brinde las respuestas directas a nuestras preguntas.







Uno de los aspectos más importantes para sacar el mayor provecho de esta herramienta no sólo se centra es saber cómo usar OK Google, sino también en configurar OK Google, ya que si bien la empresa Google asegura que debido a que Google Now puede ir aprendiendo acerca de nosotros con el tiempo, por lo que no debería hacer falta configurar la herramienta, lo cierto es que se recomienda ajustar las parámetros de Google Now a nuestras necesidades, antes de comenzar a decir frente al teléfono “OK Google”.



Configurar OK Google



Para poder configurar OK Google a nuestras necesidades, lo que debemos hacer es realizar una sencilla configuración de las tarjetas que muestra Google Now. Para ello accedemos a las tarjetas de Google Now pulsando en el botón de inicio, que se encuentra ubicado en la parte inferior de la pantalla del dispositivo, lo mantenemos pulsado hasta que aparece el círculo “Google” y nos deslizamos hacia él.



Una vez que nos encontramos frente a la pantalla de tarjetas de Google Now, pulsamos sobre el icono del menú desplegable, que encontraremos en el ángulo superior izquierdo de la pantalla. Al desplegarse el menú, pulsamos en “Personalizar”.







En la nueva pantalla que se ha desplegado, podremos indicarle distintos parámetros a Google Now, como por ejemplo cuál es nuestro medio de transporte, distintos sitios geográficos donde solemos estar, y debajo encontraremos el apartado “En tu lista de novedades”.



Desde allí podremos configurar cuáles son los temas que nos interesan y configurar de forma muy específica las noticias y la información que deseamos recibir a través de las tarjetas de Google Now.







Cabe destacar que una vez que comenzamos a utilizar Google Now a menudo, también podemos configurar las tarjetas de forma individual, pulsando en este caso el icono de tres puntos horizontales que acompañan a cada una de las tarjetas que se visualizan.







Por otra parte, debemos también configurar OK Google a través de los ajustes de las tarjetas de Google Now, para lo cual volvemos a pulsar sobre el menú desplegable, pero en esta oportunidad nos dirigiremos al apartado “Ajustes”.



Se desplegará una nueva pantalla en la cual podremos configurar los parámetros relativos a nuestra cuenta. Desde aquí no sólo podemos indicarle a Google Now cuál es el idioma que queremos utilizar en nuestras búsquedas, sino también realzar la activación de OK Google.







Para ello debemos pulsare en el ítem “Voz”, donde en principio elegimos el idioma a utilizar en los comandos de voz, luego pulsamos en el ítem “Detección de OK Google”, y en la pantalla siguiente podremos indicarle a la herramienta si queremos que la frase OK Google funcione desde cualquier pantalla del teléfono, es decir si incluso queremos poder desbloquear el dispositivo con sólo decir “OK Google”.



Aquí también encontraremos la posibilidad de introducir nuestro modelo de voz en la herramienta, es decir para que el “OK Google” será detectado sin inconvenientes por nuestro dispositivo, siempre que advierta que se trata de nuestra voz.



Dentro del ítem “Voz” de “Ajustes”, entre otras cosas, también podemos indicarle a la herramienta si deseamos que realice el reconocimiento de voz incluso cuando nos encontramos sin conexión a internet.







Volviendo a la pantalla principal de “Ajustes”, pulsando en el ítem “Aplicaciones” podemos elegir cuáles serán las apps incluidas en nuestras búsquedas dentro del dispositivo. También a través del ítem “Tu feed” podemos incluir la utilización de herramientas como nuestro lector de feed favorito, para que nos traiga dentro de las tarjetas a mostrar, las novedades de los sitios de los cuales recibimos RSS.



¿Cómo usar OK Google?



Para utilizar OK Google por supuesto debemos tener habilitada Google Now en nuestro dispositivo Android. Para habilitar Google Now debemos dirigirnos a “Ajuste de Google”, y allí pulsamos sobre el ítem “Búsqueda y Google Now”. Luego deberemos configurar la herramienta, incluyendo los pasos que nos solicitará completar en cuanto al reconocimiento de nuestra voz, para poder almacenar el modelo de nuestra voz.







Una vez habilitada esta opción en el dispositivo, podemos comenzar a utilizar Google Now con nuestra voz, diciéndole al dispositivo en voz clara “OK Google”. De forma inmediata se desplegará el cuadro de búsqueda de Google por voz, por lo que a continuación podemos hacer una pregunta.



A partir de detectar cuál es la pregunta que hicimos luego de decir “OK Google”, Google tratará de ofrecernos una respuesta basándose en el conocimiento que tiene sobre nosotros, por ello es necesario configurar OK Google, además con el uso frecuente de esta funcionalidad, la herramienta irá aprendiendo cada vez más sobre nuestros intereses.







Las respuestas de Google a nuestras preguntas se mostrarán en la pantalla, a través de la aplicación que considere necesaria ejecutar, por ejemplo el navegador. En este sentido, debemos tener en cuenta que al decir “OK Google” también podemos decirle a Google Now que abra una aplicación o que necesitamos realizar una acción, como puede ser por ejemplo escribir y enviar un correo electrónico.



Podemos por ejemplo saber cómo está el clima en nuestra ciudad y el pronóstico extendido, preguntándole a Google Now si para salir necesitamos un paraguas, o conocer el estado del tránsito para desplazarnos a un lugar específico, o bien decirle que deseamos comer un tipo de comida específica para que nos indique cuáles son los restaurantes que están cercanos a nuestra ubicación.







Podemos también buscar imágenes, noticias, definiciones, y todo tipo de información, ya que la conversación que mantenemos con Google Now a partir de decirle a nuestro teléfono “OK Google” funciona de la misma manera que trabaja la búsqueda a través de la página de búsqueda de Google.



En el caso en que Google no pueda comprender correctamente lo que le estamos preguntando, y por ende no sabe cómo responder a nuestra pregunta, lo que sucederá es que se llevará a cabo una búsqueda en Google para definir qué es lo que deseamos saber.



Comando de voz OK Google



A continuación te listamos algunos de los comandos de voz para OK Google más utilizados, que seguramente te serán de mucha ayuda para comenzar a utilizar Google Now. Antes debemos decir “OK Google”



Comandos de voz OK Google generales

Tomar (foto)

Hacer (foto) (vídeo)

Grabar (vídeo)

Añadir (nota) (evento)

Abrir (nombre de la aplicación)

Comandos de voz OK Google para comunicación



Enviar (Mensaje) a (Contacto) por (nombre de la aplicación). Nos solicitará la confirmación de envío a lo cual debemos contestar con un sí o un no.



Mandar un Mensaje de (nombre de la aplicación) a (Contacto) con (Mensaje). Nos solicitará la confirmación de envío a lo cual debemos contestar con un sí o un no.



Enviar mensaje de (nombre de la aplicación) a (Contacto). Luego podemos dictar o escribir el mensaje e indicarle que queremos enviarlo.



Llamar a (nombre del contacto)



Enviar SMS a (nombre de contacto). Luego podemos dictar el mensaje de texto.



Comando de voz OK Google para movernos





¿Dónde estoy?

¿Cómo llegar a (lugar al que deseamos dirigirnos)?

¿Cómo llegar a casa?

Mapa de (algún lugar que necesitemos)

Encontrar (un lugar puntual, como puede ser por ejemplo un edificio o un monumento)

Muéstrame (el restaurante más cercano)

Distancia (de un lugar a otro)

Vuelos a (un lugar donde vayamos a viajar)

Autobús a (un lugar donde vayamos a viajar)

Tren a (un lugar donde vayamos a viajar)

Comandos de voz OK Google para el entretenimiento

YouTube (parámetros de la búsqueda que deseamos realizar)

Ver (trailer de una película)

Actor (nombre de la película)

Actriz (nombre de la película)

Director (nombre de la película)

Autor de (un libro)

Comandos de voz OK Google para la reproducción multimedia

Escuchar música (nombre de la canción)

Escuchar música (Artista)

Comandos de voz OK Google para aplicaciones

Abrir (nombre de la aplicación)

Ejecutar (nombre de la aplicación)

Comandos de voz OK Google para alarmas y recordatorios

Alarma a las (hora deseada)

Recuérdame (tarea a realizar) a las (hora deseada)

Despiértame a las (hora deseada)

Crear evento en el calendario, (día) a las (hora) (tema del evento)

Comandos de voz OK Google para navegar en internet

Ir a (www.informática-hoy.com.ar)

Abrir (www.informática-hoy.com.ar)

Comandos de voz OK Google para diversa información

¿Qué hora es en (cualquier lugar del mundo)?

Tiempo para llegar a (casa)

Dónde está (el hospital más cercano)

Cuántos (pesos) son (XXX dólares)

Cuántos años tiene (alguna celebridad)

Cuándo nació (algún personaje famoso)

Resultado (de algún torneo de deportes)

Cuándo juega (un equipo)

Imágenes de (lo que deseemos)

Dónde nació (algún personaje famoso)

Receta de (alguna comida)

Convertir (XXX) (pesos) a (dólares)

Comandos de voz OK Google para idiomas





¿Cómo se dice (cualquier palabra) en (inglés u otro idioma)?

Decir (frase a traducir) en (idioma que queramos)

Comandos de voz OK Google para el clima

¿Qué tiempo hará (día) en (ciudad)?

¿Va a llover (día)?

¿Cómo está el clima en (ciudad)?

Comandos de voz OK Google para cálculos